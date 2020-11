Lotería de Santa Fe defiende el decreto cuestionado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Aseguraron que no es necesario modificar la ley para autorizar las apuestas virtuales, porque se trata de "un ajuste o adecuación" de la legislación vigente.

Consultadas por El Litoral, las autoridades de la Lotería de Santa Fe defendieron la legalidad del decreto. Aseguraron que no es necesario modificar la ley para autorizar el juego on line porque se trata de "un ajuste o adecuación" de la legislación vigente. "Lo que se hace es incorporar una nueva manera de captura de apuestas, que es a través de la forma digital", se explicó.

En cuanto a la cuestión de los plazos que el Tribunal de Cuentas observa puesto que se trata de una autorización de quince años lo cual excede ampliamente el argumento esgrimido para la habilitación que es el contexto de pandemia, las autoridades sostuvieron que, en rigor, se plantea ese período de tiempo porque es el que resta para terminar el contrato de concesión con las empresas que tienen la explotación de los tres casinos en la provincia. "El plazo original de ese contrato es de 30 años; pasaron quince y queda otro tanto. Por eso la autorización es por esa cantidad de años", se planteó.

Finalmente, acerca del aspecto también citado por el Tribunal de Cuentas respecto de que la decisión no fue analizada en el ámbito de la Comisión de Seguimiento del Juego constituida también por ley, las autoridades de la Lotería advirtieron que dicha comisión "no se reúne desde hace años". Asimismo, advirtieron respecto de la pérdida millonaria que han sufrido tanto los casinos como la propia provincia por no poder funcionar desde marzo como consecuencia de la pandemia. "Estimamos que las casas de juego han perdido durante este período alrededor de 1400 millones de pesos, y una cifra similar se perdió de percibir la provincia en concepto de canon", se explicó.

Sobre la base de esos argumentos, consideraron que sobretodo las críticas de la oposición tiene que ver con una cuestión de "oportunismo político".