https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 12.11.2020 - Última actualización - 12:27

12:23

Se viene el estreno en casa para el equipo del "Barba"

Colón juega el lunes con la camiseta "de los 40.000"

"Yo he nacido Negro y Sabalero", fue el disparador de la marca Kelme, proveedor oficial de la indumentaria del Club Atlético Colón: se estrena contra Central Córdoba. El entrenador decidió no concentrar: los jugadores descansarán en sus hogares, estarán citados en el predio e irán en un micro de los más grandes camino al Brigadier.

Crédito: Archivo



Crédito: Archivo

Se viene el estreno en casa para el equipo del "Barba" Colón juega el lunes con la camiseta "de los 40.000" "Yo he nacido Negro y Sabalero", fue el disparador de la marca Kelme, proveedor oficial de la indumentaria del Club Atlético Colón: se estrena contra Central Córdoba. El entrenador decidió no concentrar: los jugadores descansarán en sus hogares, estarán citados en el predio e irán en un micro de los más grandes camino al Brigadier. "Yo he nacido Negro y Sabalero", fue el disparador de la marca Kelme, proveedor oficial de la indumentaria del Club Atlético Colón: se estrena contra Central Córdoba. El entrenador decidió no concentrar: los jugadores descansarán en sus hogares, estarán citados en el predio e irán en un micro de los más grandes camino al Brigadier.

Por Dario Pignata SEGUIR Varios condimentos especiales tendrá el esperado debut en casa del Colón de Eduardo Domínguez, este lunes a las 21.15, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el Cementerio de los Elefantes. Por un lado, la vuelta de Colón a su reducto: es el equipo del fútbol argentino que más demoró (jugó dos de visitante) en pisar su propia hierba. Por el otro, el atuendo que oficializó la entidad del Barrio Centenario en la Liga Profesional: usará la llamada "camiseta-homenaje" de los 40.000 hinchas, Los Palmeras y la gran movilización de hinchas para la Final Única de la Copa Sudamericana en Asunción del Paraguay. Otro dato de color pasará por la logística que definió el comando técnico sabalero, junto a sus médicos: el plantel profesional de Eduardo Domínguez no concentrará para el debut en casa ante el "Ferroviario" de Santiago del Estero; la idea es que se encuentren un par de horas antes en el mismo predio sabalero, donde los estará esperando un micro con capacidad para 60 personas, que los depositará en el Cementerio de los Elefantes. "Ni siquiera se sabe si el entrenador ordenará una merienda en el predio antes de ir al estadio. Cada jugador llegará solo con su coche al predio, quedarán allí estacionados y se irán en el micro a la cancha", comentaron ante la consulta de El Litoral por la logística. En principio, esta misma modalidad se repetirá en los tres partidos seguidos que tendrá Colón como local en el Brigadier López: este lunes, a las 21.15, contra Central Córdoba de Santiago del Estero; después Defensa y Justicia; finalmente la revancha contra Independiente del Avellaneda en esta zona de la Liga. Serán 9 puntos en Santa Fe, con un solo objetivo: asegurar la clasificación. En cuanto al posible once titular del "Barba", más allá de haber sumado cuatro unidades (ganó uno y empató el otro) en calidad de visitante y quedar conforme con la cosecha, muchos creen que el entrenador "tocará" los que salten el lunes a la noche en el Brigadier. Uno de los "disparadores" puede ser el ingreso de Gonzalo Piovi (está claro que vino para ser titular) en la línea de tres para que se adelante el zurdo Rafael Delgado a la zona de medios, con lo cual el que saldría del equipo sería Gonzalo Escobar, de rendimiento apenas discreto hasta acá. La otra duda es qué pasará con el "quinto" integrante del mediocampo: en el primer encuentro, contra Defensa y Justicia en Florencio Varela, le dio la chance al chico Facundo Farías; el otro día, en Avellaneda y ante un grande como es Independiente, el que arrancó fue el cordobés Christian Bernardi. Los otros nueve lugares estarían firmes, repitiendo el esquema de tres en el fondo, cinco volantes y dos delanteros arriba para atacar a los santiagueños, que en principio armarán un "rabioso" 4-4-2, con la firme chance que Claudio Riaño y Sebastián Ribas arranquen como atacantes en el equipo de Berti. Tenés que leer Colón: casi 300 días sin partidos en casa ¿El banco más "pesado" de la Liga? Como se sabe, son 12 los jugadores que están en condiciones de concurrir al banco de relevos con la camiseta de Colón este lunes a las 21.15 contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Al jugarse en Santa Fe y hacer las veces de local, es casi un hecho que el "Barba" usará la máxima capacidad, recordando que tiene la chance de realizar hasta cinco (5) modificaciones. Hasta ahora, en estos primeros dos partidos, el banco se fue "poblando" con muchos juveniles sabaleros con el agregado del colombiano Yeiler Góez , además de la experiencia de elementos como Christian Bernardi y el "Pulga" Luis Miguel Rodríguez, quienes entraron y cambiaron la historia en Florencio Varela para que Colón golee 3-0. El otro día, por ejemplo, en la cancha de Independiente, el entrenador lo dejó "sentadito" al "Pulga" en la zona de relevos (ahora en las plateas por las medidas de Covid-19), sin jugar ni siquiera un minuto, a pesar que le quedaban dos cambios más en el Libertadores de América. De cara al estreno en casa, el rumor cada vez más firme indica que el jugador-franquicia Brian Fernández, luego de varios entrenamientos intensos, tendría una chance de firmar planilla y aparecer como una de las opciones de recambio en Colón. De esa manera, la postal o la foro del siempre llamado "banco de suplentes" sería con el "Pulga" Luis Miguel Rodríguez y el jugador-franquicia Brian Fernández. Más allá de quien convive con el día a día en Colón (hubo un bajón del "Pulga" y varios faltazos de Brian en su momento), sin dudas que para todo el ambiente del fútbol argentino será otra de las "rarezas" de la noche del lunes: que Colón tenga en el banco a dos jugadores que, en condiciones normales, serían titulares en cualquier otro equipo. El sueño del básquetbol A pesar que la Liga Argentina de Básquetbol recién comenzó a diagramar los protocolos sanitarios para intentar volver a finales de enero y/o principio de febrero, Colón sigue a toda marcha con su sueño de poder acceder a una de las plazas. "Hay ocho carpetas presentadas y una de ellas es la de Colón de Santa Fe", reconocieron ante la consulta de El Litoral. Apoyados por el presidente José Néstor Vignatti, un grupo de socios caracterizados de Colón y empresarios sabaleros, sueñan con la vuelta de Colón a los primeros planos del baloncesto argentino. "Se está pensando en armar algo grande: es decir, jugar para intentar ascender", explican. En los próximos días, podría haber definiciones en cuanto a la contratación de un mánager y la elección de DT en Colón. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa