Facebook y Google extienden la prohibición de anuncios electorales en EEUU

Facebook y Google extendieron sus prohibiciones de publicar anuncios políticos en Estados Unidos en medio de la desinformación que circula en la red para reforzar las denuncias de fraude formuladas por el presidente Donald Trump ante su derrota en las elecciones frente al demócrata Joe Biden.

El gerente de productos de Facebook, Rob Leathern, anunció en las últimas horas que mantendrá la prohibición de difundir anuncios electorales hasta que llegue la certificación oficial de los resultados de las elecciones del 3 de noviembre.

"Estamos extendiendo temporalmente una serie de medidas que pusimos en marcha para proteger el proceso electoral", escribió Leathern en Twitter.

"Todos en Facebook e Instagram en Estados Unidos continúan viendo las etiquetas que estamos poniendo en las publicaciones de candidatos diciendo que Biden es el ganador proyectado", agregó.

We do not have the technical ability in the short term to enable political ads by state or by advertiser, and we are also committed to giving political advertisers equal access to our tools and services. (4/4)