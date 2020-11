Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 12.11.2020 - Última actualización - 19:18

19:16

Reflexión

ERCILIO FERRI

"En la sociedad capitalista avanzada, donde el poder económico se halla cada vez más concentrado, la democracia, pese al sufragio universal, la formación de los partidos de masas y un grado bastante elevado de movilización política no ha conseguido mantener sus promesas, que eran sobre todo de tres órdenes, participación o bien curso colectivo y generalizado, aunque indirecto en la toma de decisiones válidas para toda la comunidad, control desde abajo, a base del principio de que todo poder no controlado tiende al abuso, libertad de disentimiento".

Imposible comunicarse

ENRIQUE VALLVERDÚ

"A las autoridades del Banco de Santa Fe: llamo al 0800-444-6273, el que nos suministraron para hacer consultas por inconvenientes con las tarjetas de débito o crédito, y no logro comunicarme. Hace casi un mes que llamo de mañana, de tarde, muchísimas veces y permanentemente ponen la musiquita y dice que los operadores están ocupados. Esto es una denuncia y una queja a las más altas autoridades del mencionado banco, a quien esté a cargo de este sistema tecnológico del 0800, dada la situación planteada. Es vergonzoso. No se sabe si tienen inconvenientes o no tienen ganas de trabajar. Esto significa un perjuicio para el cliente. Pido, por favor, que activen los mecanismos necesarios para resolver este problema".

Problemas con el teléfono e Internet

HORTENCIA MENDOZA

"Tengo graves problemas con Telecom. Vinieron a arreglar el teléfono y me desconectaron Internet (ya hace 2 meses). Hace más de un mes que los estoy llamando, porque dijeron que iban a venir a solucionarme el problema con Internet. Cuando vinieron la última vez dijeron: mañana ya lo tiene y nada que ver... Soy una persona grande, de 85 años, y es injusto que me hagan pasar esto. Estoy pagando $ 3.000 ¡¡y miren lo que me hacen!! Por favor: vengan a solucionar esto. Solicito que me llamen de Telecom, así me dicen cuándo vendrán. Mi teléfono es 4598898. Gracias a El Litoral, por la amabilidad".

Una esquina caótica

JUAN ESCOBAR

"Salvador del Carril y General Paz, la peor esquina: veredas rotas, en ambas manos, desde hace años; autos estacionados sobre las veredas, todos los días; autos estacionados en doble fila; esquina con semáforos que no son respetados; no cumplen con la prohibición de no girar a la derecha o a la izquierda, sobre todo remises y taxis. Nunca hemos visto un inspector municipal, ni qué hablar de un operativo de tránsito. Por supuesto que las motos son las dueñas de dicha esquina. No vendría mal que el intendente Jatón se diera una vuelta para ver la ineficiencia de las áreas municipales correspondientes".

Obras mal ejecutadas

UN LECTOR

"Hace unas semanas, les envié un comentario, que el diario generosamente me publicó, referido a que la Autovía de la Ruta 1, en el tramo nuevo, que todavía no se inauguró oficialmente, ya presenta deformaciones en la carpeta asfáltica. Es decir, está huellada (tiene huellas). Eso es claramente visible y se puso en evidencia con la lluvia de hace unos días. Los que hemos soportado durante 15 años la construcción de 7 km de ruta estamos preocupados, porque si es como parece, dentro de 2 ó 3 años vamos a estar en etapa de reparación. Y esto nos preocupa a los contribuyentes, porque evidentemente algo se hizo mal o alguien metió el dedo en un lugar donde no debía. O se hicieron mal las cosas o están circulando camiones con sobrecarga. En cualquiera de los dos casos, Vialidad provincial, ausente. No hay controles ni de obra ni de los camiones que circulan. No hay balanza, no hay nada en las rutas provinciales ni nacionales. Entonces, como no salió ninguna respuesta ni comentario, insto al señor director de Vialidad provincial a que nos dé algunas explicaciones, porque los argentinos estamos hartos de pagar las obras y que las hagan mal. Esperamos que aproveche el señor director de Vialidad a dar las explicaciones correspondientes, y si estoy equivocado voy a ser el primero en pedir disculpas, pero a los hechos me remito".