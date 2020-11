https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 12.11.2020

20:19

En el centro Cuento del tío: atraparon a un codicioso delincuente

Una mujer de 85 años fue blanco de ladrones que apelaron a un conocido “cuento del tío” para despojarla de los ahorros de toda su vida, una muy importante suma de dólares. La codicia de los malvivientes permitió que uno de ellos sea atrapado.



Todo pasó en un edificio céntrico ubicado en la cuadra de calle San Martín al 3200, donde la mujer reside en un elevado piso.



Un hombre la llamó por teléfono al “fijo” y simuló ser uno de sus nietos. Como habitualmente pasa en estos casos, el delincuente le dijo que tenía un problema en su voz. La abuela no desconfió. El sujeto le contó que estaba en el banco y que tenía que mandarle todo el dinero extranjero que tuviera, porque iba a perder su valor y había que cambiarlo.



Minutos más tarde, un supuesto amigo de su nieto tocó timbre y la mujer le entregó los billetes verdes. El farsante llevó el botín hasta un auto, donde lo aguardaban dos cómplices, pero los tres no estaban conformes. Le pidieron entonces a la mujer que también busque sus otras cosas de valor como joyas y cosas de oro.



Los malvivientes no contaban con que cuando la jubilada subió para buscar esas pertenencias la llamó su hijo, quien tenía al lado al verdadero nieto. Sin perder tiempo, la familia llamó a la policía y fue hasta la casa de la víctima para auxiliarla. Así, con auxilio de los uniformados, pudieron atrapar al ladrón que había ingresado al edificio con la mujer. Sus cómplices huyeron con los dólares.



“Mi abuela está muy mal. Tiene mucho miedo y preocupación. Es una persona que trabajó toda su vida, que tenía sus ahorros. Da mucha impotencia todo esto. Hay inseguridad en todos lo niveles. Lamentablemente, uno tiene que conformarse con que no le pasó nada a ella, que obviamente es lo más importante, pero no es justo. Tendríamos que poder vivir tranquilos, pero no se puede”, se lamentó Georgina, nieta de la víctima.