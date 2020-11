Scaloni pidió "unificar criterios" para el uso del VAR: "El fútbol así no le gusta a nadie"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenado fue crítico con el uso del VAR, que anuló un gol que habría significado la victoria del seleccionado, y afirmó que se retiró con “un sabor agridulce” tras el empate en La Bombonera.

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, se quejó por las intervenciones del VAR en el empate ante Paraguay por 1 a 1 y aseguró que se retiró con "un sabor agridulce" por el resultado en La Bombonera, por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Respiro un poco para responder. El tema del VAR hay que unificarlo. Hay muchas jugadas donde podía haber actuado y no lo hizo. No hablo de mala o buena fe. Nos quedamos con un jugador (Exequiel Palacios por golpe de Ángel Romero) con varios días o meses afuera por un golpe y el VAR no revisa", dijo Scaloni en rueda de prensa.

Scaloni señaló que el penal a favor a Paraguay, que Romero convirtió en gol, puede "cobrarlo o no", pero remarcó una invasión de campo del defensor Fabián Balbuena.

"Y en nuestro gol anulado, más allá de que fue legal, la cámara lenta ayuda a ver que es foul. Los pases que pasan desde el foul hasta el gol son muchos, entonces ahí tenemos que unificar criterios. El fútbol así no le gusta a nadie", señaló Scaloni.

"Nos vamos con un sabor agridulce porque Argentina hizo todo para ganar. En el segundo tiempo metimos al rival atrás. Hay que valorar también la actitud del equipo, que siempre creyó en lograr el triunfo", opinó el entrenador de la Argentina que dejó sus primeros dos puntos en Eliminatorias.

Por último, Scaloni se refirió a la elección de Nicolás González, actual delantero de Stutgart de Alemania, como lateral por la izquierda.

"Teníamos afuera a Marcos Acuña lesionado, intentamos recuperar a (Nicolás) Tagliafico y la opción fue González, pero siempre la tuvimos en mente y creemos que puede cumplir esa función. Es una alegría enorme por él. Me gustó que haya jugado como lo hizo", completó.

La lesión de Palacios

La jugada donde se lesionó Palacios, muy similar a la que sufrió en su momento Neymar. Foto: Redes sociales

El volante argentino Exequiel Palacios debió abandonar la cancha antes de la media hora del primer tiempo por una violenta infracción del paraguayo Ángel Romero, que le aplicó un rodillazo a la altura de las vértebras lumbares, "y por lo que aparenta la lesión, la selección podría perderlo hasta por varios meses", indicó el entrenador argentino.

El exmediocampista riverplatense recibió el impacto y debió salir inmediatamente del campo de juego con serias dificultades de traslación, ya que no podía subirse al carrito y tampoco lograba bajarse a raíz del intenso dolor que lo aquejaba.

Inmediatamente fue trasladado a un sanatorio cercano y como allí no le pudieron realizar los primeros estudios para tener un diagnóstico inicial, debió ser llevado a un hospital que tenía los elementos pertinentes.

El golpe fue muy similar al aplicado por el lateral derecho colombiano Camilo Zúñiga sobre Neymar, que padeció una severa lesión en la región intercostal derecha en el enfrentamiento entre selecciones por el Mundial de Brasil 2014.

Ángel Romero viene de un antecedente cercano muy funesto registrado durante un entrenamiento en su club, San Lorenzo, cuando también fue de atrás y fracturó en el peroné izquierdo al marcador lateral derecho Andrés Herrera.

Con información de Télam.