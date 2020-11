El VAR quitó la magia

De igual a igual salió Paraguay a plantearle el partido a la Argentina en los primeros minutos, Eduardo Berizzo planteó el juego lejos de su arco y apenas superado el minuto ya había tenido el primer tiro de esquina de la noche.

Corrieron los minutos y cerca de los 10, Lucas Ocampos recibió un pelotazo largo, se metió en el área, enganchó pero fue encimado y el balón regresó atrás, la pelota circuló en el fondo y terminó con un buen avance por la derecha donde Gonzalo Montiel llegó al fondo y se metió en el área, pero su centro fue muy pasado.

Argentina intentó mandar en el partido, a los 13 llegó con peligro y tras una serie de rebotes, un despeje corto, le quedó en los pies de Nicolás González que metió un buen centro, que cruzó por la línea del área chica y por muy poco no pudieron empujar, parecía que el equipo de Scaloni se adueñaba del trámite, pero en ningún momento la visita resignó su vocación ofensiva.

En una gran jugada personal Miguel Almirón encaró, pasó entre dos, se metió en el área eludiendo también a Martínez Quarta, quien dejó el taco para que el delantero guaraní tropiece y caiga dentro del área; el brasileño Raphael Claus no dudó y sancionó la clara infracción. Angel Romero tomó la pelota y con categoría colocó el balón abajo, a la izquierda de Armani que apenas se movió a su derecha.

El partido no había mostrado mucho, pero el resultado premiaba al equipo paraguayo que se plantó bien y siempre ostentó mucha vocación ofensiva.

Por un tremendo golpe en la espalda, debió abandonar el campo de juego Exequiel Palacios para que ingrese Giovani Lo Celso. El partido seguía siendo parejo, luchado y bastante trabado en el medio, sin llegadas de riesgo en ninguno de los dos arcos.

A los 30 Rodrigo De Paul probó desde afuera del área y la pelota se fue por encima del travesaño, en la primera media hora del encuentro el rendimiento del equipo estaba lejos de lo esperado. Los minutos fueron pasando a la Argentina le costaba una enormidad poder llevar peligro al arco de Silva.

Messi tuvo un tiro libre, pero su remate pegó en la barrera; poco a poco el partido comenzaba a jugarse en terreno visitante, pero el arco visitante no tenía riesgos, ya que el "dominio" se producía en tres cuarto de cancha .

El empate

Tras una duda de Robert Rojas, Argentina ganó un tiro de esquina que ejecutó Lo Celso, el envío al primer palo encontró llegando a Nicolás González, que le ganó a Rojas y de cabeza mandó la pelota al fondo del arco, estableciendo la igualdad. No había hecho gran cosa el equipo, pero la derrota no estaba siendo justa, ya que la paridad había "gobernado" a lo largo de la primera parte.

El gol entonó al equipo que enseguida tuvo una buena llegada que terminó con un potente remate de De Paul que con mucho esfuerzo logró contener el arquero Antony Silva. Los minutos finales se jugaron en terreno paraguayo, quedando la sensación que había potencial como para poder quedarse con los tres puntos.

Segunda etapa

A los 4, una pelota "revoleada" para arriba, Lautaro Martínez peleó con los centrales y ganó, quedando sorpresivamente mano a mano con Silva, pero el delantero le pegó muy mal (intentando cruzar el remate) y la pelota se fue muy lejos. Inmediatamente el arquero quedó corto en un rechazo y Messi le ganó en el salto a un defensor, habilitando a Lautaro Martínez que volvía del offside.

Respondió Paraguay con un tiro libre, donde tras un rechazo, la pelota terminó pegando en la mano de Otamendi, pero el árbitro hizo seguir ante el reclamo paraguayo.

A los 15 ingresó Ángel Di María por Ocampos y enseguida la gran polémica de la noche, Nicolás González pisó a Ángel Romero y le quitó la pelota, la jugada se fue para la derecha. regresó a la izquierda y derivó en González adelantado, que habilito a Lo Celso y este se la sirvió a Messi que definió a la carrera, Silva alcanzó a tocarla, pero la pelota se fue al gol. Festejo argentino, pero apareció el llamado del VAR advirtiendo a Raphael Claus, sobre el pisotón. El brasileño se tomó su tiempo y decidió anular el gol y cobrar el tiro libre para la visita.

"Ellos se adueñaron de la pelota en la primera parte, consiguieron el gol, pero a partir de ahí reaccionamos y fue prácticamente todo nuestro. No se ganó pero tenemos que valorar varias cosas positivas. El tema del VAR hay que unificarlo, hay un montón de jugadas donde hubiese podido actuar y no actuó, no hablo de mala fe. Hoy nos quedamos con un jugador menos por varios días por una terrible infracción y el VAR no llamó para avisar. Pasaron muchos segundos y muchos pases hasta el gol, creo que esto hay que unificarlo, me parece que el fútbol así no le gusta a nadie".

Lionel Scaloni

DT de Argentina