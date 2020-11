Matthew Perry anunció la reprogramación de la reunión del elenco de Friends

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Matthew Perry dice que el elenco está programado para volver a estar juntos para el especial de HBO Max en marzo de 2021.

Matthew Perry, actor que interpreta a Chandler en la aclamada serie, tuiteó el jueves que el especial de HBO Max, que se ha retrasado durante meses debido a la pandemia de coronavirus, se filmará en marzo.

"La reunión de Friends se reprograma para principios de marzo. Parece que tenemos un año muy ocupado. ¡Y así es como me gusta!" anunció el actor en su cuenta de Twitter.

Según The Hollywood Reporter, fuentes revelaron que, si bien los planes aún se están ultimando, el objetivo es filmar el especial de reunión en la primera parte del nuevo año.

Esa línea de tiempo colocaría el especial aproximadamente un año después de su fecha de debut prevista. El especial de reunión estaba destinado a ser parte del lanzamiento de HBO Max en mayo, presagiando el movimiento de la amada comedia de Netflix a la plataforma de transmisión WarnerMedia.

La pandemia retrasó esa primera fecha, y se retrasó nuevamente el comienzo de filmación prevista para agosto. Las seis estrellas del programa y los jefes de HBO Max quieren una reunión en persona en la antigua casa del programa, Stage 24 en el lote de Warner Bros. en Burbank, por lo que una reunión virtual no está sobre la mesa.

"No hemos estado todos en la misma habitación frente a la gente, quiero decir, lo hicimos en privado una vez hace muchos años, pero eso es todo", dijo Lisa Kudrow a The Hollywood Reporter en mayo. "El objetivo de esto es estar en la misma habitación. Eso no ha cambiado. Y HBO Max está siendo increíblemente paciente y comprensivo".

El especial de reunión recibió luz verde formal en febrero de este año y originalmente estaba programado para filmarse en marzo. Sin embargo, la pandemia de coronavirus hizo que la producción del especial cierre el 18 de marzo, uniéndose a cientos de otras filmaciones de cine y televisión en todo el mundo para hacerlo.

Desde entonces, docenas de programas se han vuelto a poner en marcha, todos adhiriéndose a los protocolos de seguridad Covid-19. Sin embargo, a medida que el número de casos aumenta nuevamente, varias producciones han tenido que suspender el trabajo después de que los miembros del equipo dieron positivo por el nuevo coronavirus.