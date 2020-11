https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 13.11.2020 - Última actualización - 2:55

2:54

El proyecto de la Liga Regional Paivense ya está claro: utilizar el verano, como época de juego, esperando que la actividad se permita por parte del gobierno. Para ello, los diferentes clubes ya se encuentran trabajando, pensando en el retorno a los entrenamientos.

Liga Paivense Con el objetivo de que ruede la pelota El proyecto de la Liga Regional Paivense ya está claro: utilizar el verano, como época de juego, esperando que la actividad se permita por parte del gobierno. Para ello, los diferentes clubes ya se encuentran trabajando, pensando en el retorno a los entrenamientos.

Se va acercando le fecha fijada como intención de participación en el próximo torneo 2021. Ya hay varios clubes que tienen su postura afirmativa para la disputa del torneo. Por eso consultamos en este caso a Almafuerte de Helvecia y Central Oeste de Recreo.

Para Javier Marrazo, presidente de Almafuerte, el desafío es estar a la altura de los requerimientos que esta pandemia impone.

-¿En este tiempo de pandemia cómo contuvieron a los chicos que juegan en las diferentes categorías?

-Nosotros aún no contamos con estadio propio donde jugar los partidos. Usamos espacios públicos o cedidos para entrenar, y siempre tratamos de tener contacto con los padres, para consultarles cómo andan los chicos. En el duro momento que Helvecia tuvo un brote de Covid 19 (en una semana hubo como 50 casos), sabiendo que hay papás que trabajan afuera, siempre mantuvimos contacto con los papás para consultar sobre los chicos. Era por WhatsApp, pero nunca se cortó el vínculo entre Almafuerte y sus jugadores durante la pandemia.

-¿Cómo se organizaron, teniendo en cuenta que no cuentan con un terreno propio?

-La idea de Almafuerte, pensando en la campaña 2021, arranca conformando los grupos de trabajo, luego nos reunimos con el presidente comunal, también con el secretario de deportes, y planteamos que Almafuerte necesita seguir disponiendo de los espacios que dispone Helvecia (la cancha de una escuela, el anfiteatro, el sector de ingreso al pueblo también). Consultamos los horarios que podíamos entrenar y se presentó el protocolo ante la comuna, que respeta al pie de la letra del protocolo que nos envió la Liga. Ese es el reto del 2021. Porque siendo un club humilde, Almafuerte se caracteriza por tener chicos de bajos recursos (no todos, pero sí, una gran mayoría). Entonces esto nos trae un compromiso (llevar una botellita de agua a cada jugador, el alcohol en gel, trabajarlos en burbujas). Es un gran desafío, pero creemos que Almafuerte está capacitado para llevar ese desafío a buen puerto.

-Un desafío, bien entendido, es decir un desafío positivo.

-Es un desafío decir, en el caso de la pandemia, vamos a asumir riesgos de que jugadores se contagien. Somos personas de sentido común y sabemos de lo que estamos hablando. En mi caso personal, desde el 2009 que vengo trabajando con grupo de chicos que juegan a la pelota y yo soy un agradecido de la Liga Regional Paivense, que nos abrió las puertas de AFA, que para nosotros era impensado poder entrar. Entonces dejamos de ser papás, amigos o entrenador, para convertirnos en dirigentes. Nosotros sabemos que, en el fútbol, hay miles de inconvenientes que te pueden pasar. No es solamente que un chico se contagie. Vamos a hacer todo lo posible para que no suceda, eso que no quepan dudas. Pero en el fútbol también se te puede lesionar un nene, pero quienes transitamos el fútbol, y ahora que sumamos las mujeres también, sabemos que tenemos desafíos. A eso, yo le sumo ahora el desafío del Covid. En nuestro club, en estos tres años de vida nunca tuvimos un jugador fracturado. Porque lo incentivamos y lo aconsejamos "fíjense como van a trabar una pelota", "jueguen de la manera que les enseña el profe", "calienten bien antes de entrar a la cancha" y así hemos ido minimizando y neutralizado los problemas de lesiones graves, al cual, por jugar el fútbol estamos expuestos. A eso le sumamos sortear este bicho maldito que nos tocó. Porque ya nos estuvo atacando la cabeza de los chicos, porque nos tuvo 1 año sin jugar. Entonces como dirigente voy a ponerme al frente para que no estén otro año sin jugar. Vamos a jugar, y con los protocolos adecuados, vamos a tratar de minimizar el riesgo. Ese es el desafío.

-¿Para cuándo tiene pensado el comienzo de las prácticas y en qué categorías?

-Nuestra intención sería para la semana que viene. Puede ser que lo hagamos paulatino, es decir comenzar primero con los más grandes y luego los más chicos, pero la idea es ya tener todo organizado, para así lanzar lugar, día y hora en las que Almafuerte lance las actividades de las 9 categorías que tendrá en el 2021.

Cómo se trabajó en Recreo

María Schunk, secretaria de Central Oeste, quien además tiene a su cargo el desarrollo y aplicación del protocolo, cuenta cómo fue el trabajo en este tiempo de juego paralizado.

-¿Cómo se está trabajando en Central respecto al seguimiento de los chicos que pertenecen al club?

-Cada profe, por WhatsApp, se comunica con sus jugadores y así van manteniendo el contacto. Surgió algo muy lindo, que fue para el día del niño, porque desde San Jerónimo Norte recibimos unas donaciones de regalos (camisetas de diferentes equipos y golosinas). Entonces casa por casa a todos los chicos se les llevó 1 camiseta y un paquetito de golosinas por el día del niño. Después tuvimos algunos casos especiales, en que los papás no tenían trabajo y mediante algunos conocidos que trabajan en alguna ONG, se hacían bolsones de mercaderías y a razón de 1 vez por mes, se les entregaba a chicos que sabíamos que estaban pasando una complicada situación. Además, desde el club se hicieron permanentemente beneficios para poder tener el capital para poder ayudarlos. Con el agregado que tampoco se les cobró la cuota mensual.

-¿Cómo se preparó el protocolo?

-Nosotros realizamos nuestro protocolo, pero teníamos que esperar la autorización del municipio. El mismo comprende a cuerpo técnico, jugadores, comisión directiva y de todo el personal que esté involucrado a diario.

-¿Cuál es el máximo permitido en un entrenamiento?

-Diez, puede ser que excepcionalmente alguna división tenga 11 o 12, pero el permitido máximo es de 10 personas. Todo teniendo en cuenta que es todo práctica individual, todavía no se habilitó el espacio colectivo.

-Teniendo en cuenta esto, ¿cuándo estaría previsto el comienzo de entrenamientos?

-Nosotros lo tenemos diagramado para comenzar este jueves 12 de noviembre. En principio, sólo comenzarán Primera, Reserva, Quinta y Sexta. Más allá de que está la decisión de autorizar a menores de 12 años, hay que conversar bien con los padres, de cómo es el protocolo y tener el compromiso de los chicos de llevarlo adelante. Tenemos que trabajar en hacerles comprender a los más chicos, que por ahí no entienden mucho qué significa un protocolo.

Finalmente, Jorge Silva, presidente Central Oeste, también cuenta cómo afrontar el futuro, pero ya con el firme trabajo de una meta fijada, preparando todo para el fútbol del 2021. "Esta semana estamos citando a los padres de los jugadores para explicarles cómo va a ser el nuevo sistema de entrenamientos, que es lo que se debe hacer por protocolo, teniendo todo el cuidado y respeto que merece este Covid. Va a costar mantener un máximo de 10 en cada entrenamiento por lo que significa el espacio físico, pero vamos a dividirnos en las canchas, los días y en dos turnos".