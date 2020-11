Rafaela: volvieron las prácticas deportivas para menores de 12 años

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Gobierno de la provincia de Santa Fe habilitó las actividades deportivas para niños y niñas menores de 12 años dentro de las cuales está incluida la ciudad de Rafaela.



En ese marco, el intendente Luis Castellano visitó el Club 9 de Julio para observar cómo se produce el retorno paulatino a ellas así como la manera en que se implementan los protocolos previstos.





La importancia de las instituciones deportivas como contenedores sociales y espacios de inclusión se encuentra dentro de lo que el Estado local tiene presente y acompaña con sus políticas sociales. La vuelta de los chicos y chicas menores de 12 años a los clubes permite generar un marco de mayor seguridad para las familias de nuestra ciudad quienes encuentran en ellos el ámbito ideal para que ocupen su tiempo libre.





La visita del intendente se produjo en el marco de una práctica de hockey que 9 de Julio tiene como disciplina. Lo hizo acompañado por la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; Emiliano Montagna, integrante de la Comisión Directiva del Club 9 de Julio e integrantes de la Secretaría de Desarrollo Humano.





Alegría



Al respecto, Ignacio Podio celebró el poder "volver a ver a los chicos y chicas en los clubes. No solo se trata de la necesidad que había para que vuelvan las actividades sino porque, y esto lo digo como padre, la alegría que significa para nosotros que nuestros hijos vuelvan a las prácticas en un club y a reencontrarse con sus amigos".





En cuanto al cumplimiento de los protocolos, el funcionario dijo que dialogaron "con la profesora y nos destacó el compromiso de los chicos y chicas con respecto a cumplirlos. Se traen su mochila, alcohol, elementos de higiene personal, su botella con agua. Al ver esto, nos quedamos muy tranquilos".





Podio destacó que la vuelta de los y las menores de 12 años a los clubes "también aporta a la seguridad; porque ellos y ellas no van a estar en la calle sino dentro de una institución que los cuida y trabaja con protocolos".





Importante



Por su parte, Emiliano Montagna destacó la importancia que representa para el club la visita del intendente: "Luis demuestra su apoyo a tanto a nuestra como a todas las instituciones".





En cuanto a la vuelta de los menores de 12 años a las actividades, Montagna expresó que es "algo muy importante porque esto es la vida del club. El movimiento se lo dan mayormente los chicos y, si bien todos los clubes tenemos chicos más grandes, ellos son la alegría del club, la vida del club".





Haciendo un repaso por los deportes que se practican en el club "juliense", el dirigente enumeró que "se trabaja con patín, voleibol, básquetbol, fútbol, hockey, tenis, paddle". A la vez, señalo que "no se están realizando actividades en gimnasia, karate y taekwondo porque en ese espacio está dispuesto el centro de aislamiento".





Finalmente, para los y las menores de 12 años, el directivo manifestó que las actividades que ya iniciaron su calendario de prácticas son: "hockey, patín, voleibol, fútbol y tenis.





Protocolo



El protocolo establece que se debe mantener el distanciamiento social de 2 metros; no salivar en ningún espacio; no tocarse boca, nariz y ojos; toser o estornudar sobre el pliegue del codo; y lavarse las manos.





Para el desarrollo de actividades en espacios de acceso restringido como clubes y gimnasios, está prohibido el acceso de padres, madres o público; la actividad estará a cargo del profesor/entrenador con barbijo social y podrán ser dos como máximo.





Además, cada participante deberá completar la declaración jurada con los siguientes requisitos: Presentar la APP provincial y no haber estado en contacto con personas sospechosas o confirmadas de COVID-19.





Para el ingreso y egreso a cada espacio, será obligatoria la medición de la temperatura corporal que debe ser menor a 37,5 °C, la higiene de calzado y manos y, de ser posible, una entrada y una salida independiente.



Con respecto a la vestimenta, elementos y artículos deportivos, el ingreso debe realizarse con ropa de entrenamiento. Los artículos de pertenencia deben llevarse consigo hasta la salida; y tener kit personal de higiene, toalla y bebida hidratante.





En tanto que los artículos deportivos o elementos no propios o provistos, serán desinfectados antes del inicio y al finalizar cada actividad.





Instalaciones



Sobre las instalaciones, es importante tener en cuenta que las actividades pueden desarrollarse en espacios al aire libre o cubiertos y, estos últimos deben contar con una adecuada ventilación natural. En este sentido, están prohibidos los ventiladores y cada espacio debe ser desinfectado correctamente antes y al finalizar cada turno.





Por otro lado, el alcohol en gel tiene que estar para el acceso de todos. Se pueden utilizar como máximo dos baños con desinfección después de su uso.





Cabe aclarar que está prohibido el uso de vestuarios.





Espacios personales



Los espacios personales para la práctica deportiva deben tener superficies libres de un mínimo de 20 metros cuadrados de uso exclusivo y personal.





En la práctica de deportes colectivos, se tomará como base de deportistas por turnos, el de la constitución de un equipo, siendo el límite máximo 10.





En los espacios que haya máquinas y aparatos, del lugar fijo debe haber una separación mínima de dos metros.





Día y horario



El tiempo para cada actividad será de 45 minutos y podrá desarrollarse en la franja horaria comprendida entre las 7 y las 21, de lunes a domingo.





Organización de las prácticas



En cada práctica es necesario respetar el espacio exclusivo de cada persona e interactuar a seis metros mínimos de distancia.



Está prohibido el contacto personal y directo de las manos de ambos con un mismo elemento. En tanto que sí está permitido usar guantes, pies o elementos propios de cada deporte para relacionarse.





Vale mencionar que no es obligatorio utilizar el barbijo social durante la actividad por parte de los practicantes. Sí lo es para los profesores.





Espacios públicos



Para aquellos que llevan a cabo la actividad deportiva en el espacio público, está prohibida la actividad grupal.





Por otro lado, para trote, carrera y ciclismo se debe respetar el distanciamiento social de 50 metros (atrás y adelante) y cuatro metros hacia los costados sin barbijo social.





La actividad puede durar como máximo una hora.