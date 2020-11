https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 13.11.2020 - Última actualización - 13:05

12:57

El "Barba" hizo un balance de los dos primeros partidos, habló de "subir más pibes de las inferiores, pero no para quemarlos". Explicó la lesión de Pierotti. Y dice que espera por el "Pulga" y Brian Fernández: este viernes práctica de fútbol.

El DT de Colón habló en la previa al partido del lunes "Colón está bien parado para el futuro", dijo Domínguez El "Barba" hizo un balance de los dos primeros partidos, habló de "subir más pibes de las inferiores, pero no para quemarlos". Explicó la lesión de Pierotti. Y dice que espera por el "Pulga" y Brian Fernández: este viernes práctica de fútbol. El "Barba" hizo un balance de los dos primeros partidos, habló de "subir más pibes de las inferiores, pero no para quemarlos". Explicó la lesión de Pierotti. Y dice que espera por el "Pulga" y Brian Fernández: este viernes práctica de fútbol.

El entrenador sabalero, en la previa del partido de este lunes a las 21.15 contra Central Córdoba de Santiago del Estero, habló en exclusiva por LT10. Eduardo Domínguez dejó varios conceptos interesantes antes de volver a pisar el Brigadier:

- "La gente quiere ganar, entonces se analiza la forma en que se consigue. La identidad se busca todos los días, no se hace de un día para el otro. Se le podría dar muchos nombres a la cuestión. Después, algunos se van a sentir más o menos identificados con la forma. Todos buscan, al fin y al cabo, lo mismo, que es ganar"

- "Creo que es positivo si entendemos que enfrentamos a dos rivales con presente internacional y que están preparados de otra manera. Venían con ritmo de competencia, en otro dato a tener en cuenta. Independiente no deja de ser un grande pese a las bajas que tuvo y me parece que durante 70' fue parejo. Con pocas situaciones es cierto, donde casi no pateamos al arco ninguno de los dos, pero para mí tuvimos mayor volumen de juego que ante Defensa".

- "Ahora de local será diferente, porque proponemos más y los muchachos se están acostumbrando a la idea de ganar. Por eso nos dolió el empate ante Independiente. Ahora se vienen tres partidos en casa y la propuesta será diferente. Nos haremos cargo de la situación".

- "Estoy feliz, porque siempre me gustaba jugar de local como futbolista. Me gusta mucho jugar de local y hay otros que les da lo mismo. Si sentimos eso, es porque nos estamos cómodos y queremos cuidar el lugar. Creo que debemos ser exigentes cuando seamos locales. A nuestra propuesta la queremos fortalecer más en casa. Lamentablemente no podemos tener a nuestra gente".

- "Se fueron muchos jugadores y quedó un grupo reducido, con muchos juveniles, al igual que otros equipos, por lo que no es excusa. Sólo somos realistas. Rearmar el plantel y encontrar la identidad lleva tiempo. Nos falta y nos cuesta. Por eso digo que estamos en la mitad del camino. Los chicos sienten para donde vamos y eso es positivo. El equipo sabe a dónde va y comprende cómo hacerlo, aunque a veces nos saldrá bien y otras no. Esto nos facilita encontrar la identidad que tanto se busca. Pero como dije al comienzo, lo que buscamos siempre es ganar. Trabajamos para darle la alegría al hincha".

- "No me gusta hablar de lo que pasó anteriormente. Pero se trabajó en un poco de todo. Trato de decirle a los jugadores que «no tengo la varita mágica para que el equipo juegue de tal manera». Eso se consigue en los entrenamientos. Uno se fortalece después de momentos límites y el jugador a veces se sorprende hasta dónde puede llegar".

- "Profundamente creo que se trabaja en todo, física, mental y emocionalmente. Si estamos a la altura en esos aspectos, nos irá mejor. De todas maneras, uno tiene que seducir al jugador para que lo capte. No nos sirve que las cosas salgan bien hoy y mal mañana. Eso hay que entender. Los chicos están bien en todo sentido y hay un cambio notorio".

- "No es sencillo ir a jugar en canchas de los grandes. Entonces a Facundo (N. de R.: Farías) hay que llevarlo de a poco y por eso pensamos en buscar más volumen en el medio. A Facu no lo podemos llenar de indicaciones, porque es un chico y en la medida que lo llevemos de a poco irá creciendo, comprendiendo los movimientos y demás. Eso buscamos con Christian (por Bernardi). Fue a la inversa que contra Defensa. Pulga (Rodríguez) llegó muy con lo justo y la verdad no quise arriesgarlo viendo la dinámica del partido. Era el indicado para entrar, pero preferimos apostar por la velocidad de la juventud. Lamentablemente no se dio".

- "Vamos a subir una camada más de chicos, porque seguramente vamos a tener bajas. Le pasa al mundo y nos vamos a ir contagiando, por lo que necesitaremos una lista más grande. Los que llegaron hasta ahora era con proyección al próximo año. Colón está bien parado para el futuro y estamos en el día a día de evolución. No todos responden de la misma manera, porque no es fácil jugar en Primera. Les estamos dando lugar para que conozcan lo que es ser profesional, que sepan lo que es un vestuario y cómo se vive. No es la reserva, es otra cosa muy diferente y dependerá de ellos la maduración. Después todo lo otro se trabaja. El proyecto es no quemarlos y que aprovechen su tiempo. Reitero de paso, que le hace muy mal al fútbol argentino que no haya descensos".

- "Santiago (Pierotti) tiene una situación en las vértebras. Me explicaron y no entendí mucho (risas). Tuvo una lesión a los 15 años que lo paró nueve meses y ahora padece un episodio muy parecido, por lo que se tomaron los cuidados necesarios. Por eso no viajó. Pulga está con una fuerte contractura y veremos si puede llegar al partido. Lo de Brian (Fernández), cuando se estaba metiendo en el grupo, se desgarró en el aductor, y cuando estaba volviendo se resintió y eso demoró el proceso. Veremos cómo sigue la progresión. Hace un año que no juega y son normales estas situaciones. Cuando esté bien, lo sabremos y será citado".