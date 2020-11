Luis María Calvo es Santafesino Ilustre

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue distinguido por el Concejo Municipal. El emotivo acto tuvo lugar este viernes en el recinto. La iniciativa de la concejala Mercedes Benedetti (FPCyS), sancionada por unanimidad, apunta a reconocer, en las vísperas de un nuevo aniversario de la Fundación de Santa Fe, el legado de Calvo en función de preservar la historia local.

En un acto que contó con la presencia de concejales y concejalas de los distintos bloques, más una gran cantidad de familiares, allegados y representantes de instituciones ligadas a la historia de Santa Fe que siguieron la transmisión online, se distinguió esta mañana como Santafesino Ilustre al arquitecto Luis María Calvo, ex director del Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales de Santa Fe. En el encuentro estuvieron presentes los secretarios de Cultura y Educación de la Municipalidad, Paulo Ricci y de Desarrollo Urbano, Javier Mendiondo. La iniciativa fue de la concejala Mercedes Benedetti (Frente Progresista Cívico y Social).

“Los 80 años de la creación del Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales ‘Juan de Garay’ y los 125 años del nacimiento de Agustín Zapata Gollán ponen el foco sobre la figura de Luis María Calvo y su trabajo incansable en la preservación de nuestro patrimonio. La cantidad de gente que está siguiendo esta ceremonia de manera virtual da cuenta del respeto y la consideración de sus pares”, manifestó Benedetti y agregó: “Este recinto representa a todos los santafesinos. No es una distinción de 17 concejales: es un reconocimiento, el máximo que otorga la ciudad, al enorme legado que nos deja luego de tantos años de compromiso y trabajo incansable”.

El presidente del Concejo, Leandro González, destacó la trayectoria, el quehacer permanente y la entrega a la ciudad: “Como santafesinos, nos hace un poco mejores reconocer a las personas que están dejando una herencia a la ciudad”, consideró. Visiblemente emocionado, Calvo agradeció la distinción y la valoró como “el mayor reconocimiento que puede esperar alguien que ama el lugar en que vive”.

“Alcanzar un reconocimiento como éste excede lo que jamás hubiera soñado conseguir con mi trabajo. Siempre me sentí orgulloso de ser santafesino, amo a esta ciudad a la que estoy unido por muchas generaciones, desde los tiempos de su fundación. La ciudad somos nosotros convertidos en espacios: ¿cómo contar quién soy sin hablar de Santa Fe?”, dijo.

“Mi misión más importante fue cuidar, proteger y mantener el testimonio de la ciudad en su emplazamiento fundacional, el legado que nos dejó Zapata Gollán, del que me hice cargo siendo muy joven, al año de su muerte. Siempre sentí un enorme compromiso. Hoy él no está pero esta declaración me dice, en su nombre, que cumplí con las esperanzas que depositó en mí”.

Abrir puertas a la historia

Doctor por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, especializado en Historia de la Arquitectura y Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano, Calvo es investigador, docente y conferencista, destacado por continuar la obra del descubridor de las Ruinas de Santa Fe la Vieja, Agustín Zapata Gollán.

Profesor e investigador de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, fue director del Museo Etnográfico y Colonial de Santa Fe y del Parque Arqueológico Ruinas de Santa Fe la Vieja desde 1988 y se desempeñó como académico correspondiente de la Academia Nacional de Historia.

Participó en misiones de monitoreo World Heritage Committee/ICOMOS para evaluar el estado de conservación de las ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad Coro y su Puerto La Vela, Venezuela (2008 y 2011), Ciudad de Santo Domingo (República Dominicana, 2009), Brasilia (Brasil, 2012), Valparaíso (Chile, 2013), Arequipa (Perú, 2014).

Ha dictado seminarios y cursos de posgrado sobre temas de historia de la arquitectura, historia urbana y patrimonio en universidades del país y del extranjero. Fue asesor Honorario de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos 2002-2011.