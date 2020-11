https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fútbol "Gago me dijo que se quería retirar 'sano'", confió el DT de Vélez

El entrenador de Vélez Sarsfield, Mauricio Pellegrino, contó este viernes que el volante Fernando Gago le pidió retirarse 'sano' y por eso dejó la actividad profesional esta semana, en la antesala del partido del lunes contra Patronato de Paraná como local, en la tercera fecha de la Zona 6 de la Copa de la Liga Profesional.



"Para mí, la frase que más me llegó fue 'me quiero retirar sano', fue la que más hondo me caló. Fue un día para el plantel que nos dejó un poco vacíos", detalló Pellegrino en la conferencia de prensa brindada en la Villa Olímpica.



Gago, con pasos por Boca y Real Madrid, además de subcampeón del mundo con Argentina en Brasil 2014, sufrió tres roturas de tendón de Aquiles (dos del derecho y una del izquierdo) y otras duras lesiones a lo largo de su carrera.





"Pero yo les quise recordar en Fernando un ejemplo de fortaleza, de éxito, que en la carrera y vida misma el deporte nos enseña muchos valores. Pero sobre todo con la fuerza de voluntad que siempre se ha vuelto a poner de pie, para mí es el mejor ejemplo que le puede dejar a los jóvenes", destacó.



Asimismo, Pellegrino reconoció que "es irreemplazable" en el equipo por su "calidad técnica" aunque buscará una variante para recibir a los entrerrianos, que no suman puntos en la competición.



"Necesitamos los tres puntos para comenzar a posicionarnos en el grupo de la Copa Liga Profesional. Veo bien al grupo compitiendo como lo está haciendo. El equipo está en esa transición de reemplazar jugadores muy importantes", comentó.



Además, para el armado del equipo no contará con el arquero ecuatoriano Alexander Domínguez -afectado a su seleccionado- y tampoco con el expulsado Lautaro Gianetti.



El posible once velezano sería el siguiente: Matías Borgogno; Tomás Guidara, Emiliano Amor, Luis Abram y Francisco Ortega; Ricardo Álvarez y Federico Mancuello; Thiago Almada, Agustín Bouzat y Ricardo Centurión; Cristian Tarragona.



Vélez tiene dos puntos en el inicio, por sendos empates, y está afuera de la clasificación a la Zona Campeonato, ya que comparten la punta Gimnasia y Esgrima La Plata y Huracán, ambos con cuatro, y cierra Patronato.

