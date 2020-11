https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 13.11.2020 - Última actualización - 15:20

15:10

La juvenil artista estadounidense de ascendencia mexicana está desarrollando una carrera meteórica, con fuerte impulso en las redes sociales. Su último lanzamiento fue “¡Párate!”, cuyo video evoca la iconografía del Día de los Muertos. El Litoral conversó con ella sobre su presente artístico y las ganas de volver al escenario.

Alaina Castillo Ciudadana de dos mundos La juvenil artista estadounidense de ascendencia mexicana está desarrollando una carrera meteórica, con fuerte impulso en las redes sociales. Su último lanzamiento fue “¡Párate!”, cuyo video evoca la iconografía del Día de los Muertos. El Litoral conversó con ella sobre su presente artístico y las ganas de volver al escenario. La juvenil artista estadounidense de ascendencia mexicana está desarrollando una carrera meteórica, con fuerte impulso en las redes sociales. Su último lanzamiento fue “¡Párate!”, cuyo video evoca la iconografía del Día de los Muertos. El Litoral conversó con ella sobre su presente artístico y las ganas de volver al escenario.

La estrella bilingüe en ascenso Alaina Castillo estrenó el video de su nuevo single en español “¡Párate!” el pasado 28 de octubre. El mismo sigue al lanzamiento de “Tonight,” que sobrepasó 2.2 millones de reproducciones a través de las plataformas digitales y tiene más de 600 mil vistas del video musical hasta la fecha.

La artista que mezcla varios géneros musicales ha cultivado sus redes sociales con más de tres millones de fans, y ha acumulado más de 105 millones de reproducciones a través de las plataformas digitales. En los últimos seis meses, ha acumulado más de 1.7 millones de seguidores en Tik Tok y más de 860 mil suscriptores en YouTube. Su primer sencillo “I don’t think I love you anymore”, lanzado el año pasado, tiene más de 4.5 millones de vistas en YouTube, y su tema “No importa,” de su EP “Antisocial butterfly”, obtuvo medio millón de vistas en la primera semana de lanzamiento. Su tema más popular, “Just a boy” lleva más de 15 millones de reproducciones.

El Litoral aprovechó para conversar con esta veinteañera de ascendencia mexicana, nacida en Houston y radicada en Los Ángeles, sobre una carrera meteórica, el trabajo durante la pandemia y las ganas de salir de gira.

Oscuridad

-“¡Párate!” fue el último single en español, pero en este tiempo de pandemia sacaste varias canciones, como “No vuelvas a mirar atrás” o “Tonight”. ¿Cómo fue el trabajo en estas condiciones de aislamiento?

-No me importa, porque me gusta quedarme en casa; mi cuarto es muy amable, siempre estoy aquí o en el estudio. Pienso que la cuarentena está ayudando con mi música, estoy aprendiendo lo que quiero decir en mi música. Pero saqué (el EP) “The Voicenotes/Mensajes de voz”, “Tonight”, “¡Párate!” para el mundo: ahora quiero ir afuera y no puedo. Por eso quiero lanzar más canciones: si no puedo viajar, la música no puede parar.

-Estás muy enfocada en hacer más canciones y videos.

-Sí, más visuales, porque no podemos vernos en persona, pero sí en las redes sociales.

-Justamente en el clip de “¡Párate!” hay una estética muy fuerte, elementos del Día de los Muertos. ¿Cómo fue hacer ese video?

-“¡Párate!” tiene un sonido diferente de mis canciones anteriores: la estrofa es muy suave y el estribillo es más duro, con producción. Quise que el video represente eso, y poder sentir la canción en el video. Quería cosas extrañas, oscuras, diferentes. Así que si estás viendo este video tienes que pensar en lo que está pasando: porque hay muchas cosas en el video. Y el director (Johnny Chew) me encanta mucho: yo quería decir algo y el estaba OK, iba haciendo algo más extraño u oscuro.

-Te iba acompañando con las ideas.

-Sí.

-Justamente hiciste un miniconcierto online para el Día de los Muertos, el 2 de noviembre. ¿Cómo surgió esa idea, y qué significó para vos?

-Empecé haciendo vivos de como dos o tres horas, hablando con mis fans o mis amigos, y también cantando. Porque estamos en la cuarentena y no podemos hacer shows en vivo en persona, quería hacer algo para mi comunidad en YouTube, y también mis nuevos amigos, que querían oír canciones del pasado. Por eso decidí hacerlo. ¡Quiero hacer cosas pero no puedo! Entonces tengo que hacer lo que puedo hacer por mis fans.

-Es la forma en la que nos podemos ir conectando ahora. Pero te gustaría estar haciendo más shows.

-Sí: tal vez hagamos un show por la Navidad, y podamos sentir el espíritu de las fiestas (risas).

-Compusiste varias canciones junto a Romans (Sam Roman). ¿Cómo es el trabajo con él a la hora de combinar las ideas?

-Me gusta Romans porque cuando estamos en el estudio es nuestro mundo. Estamos tratando de encontrar un nuevo beat, algo diferente; tratando de usar un instrumento o un sonido diferente, entonces estamos escribiendo. Él tiene mucha experiencia, pero yo tengo muchos pensamientos (pienso demasiado), tengo mucho que decir en mis canciones. Así que él me va ayudando a formar mis oraciones y las cosas que quiero decir. Entonces cuando estoy cantando, la vibra en el estudio es mi favorita: podría vivir en el estudio. Me gusta trabajar con él.

Lenguajes

-¿Decidís de antemano que vas a hacer una canción en español o en inglés, o surge la idea ya en uno u otro idioma?

-Depende de lo que estoy sintiendo. La razón por la que quiero cantar en español es porque tuve que aprenderlo en el colegio, por mí mismo; así que siento orgullo: sé que puedo hablar el idioma de mi familia y de mi papá; y por eso es una manera de expresar lo que estoy sintiendo y pensando.

Depende de lo que quiero decir: a veces puedo oírlo en la canción, en el beat, y quiero cantarla en español. La vibe puede encajar en el flow. También tengo la ayuda de Ale Alberti, una compositora, porque no es mi primera lengua: es difícil decir lo que quiero, así que me gusta tener a alguien que me pueda ayudar.

-Esa identidad bilingüe que estás encontrando, que es la de tu familia, además de la cultura estadounidense, es lo que te vuelve auténtica en los dos mercados.

-Sí: tengo miedo, porque no puedo hablar fluido en español; a veces tengo problemas, como ahorita (risas). Pero estoy aprendiendo y si puedo usarlo y cantar en este idioma, quiero hacerlo: porque es una parte de mí, de mi cultura y mi familia.

-Combinás elementos electrónicos y guitarras, tu forma de cantar es a veces más pop y por momentos más soul. ¿Cómo nace ese mix de estilos y colores musicales?

-Creo que ese es mi estilo de música. Escuché muchos clásicos cuando era niña: Elvis, The Beach Boys, Whitney Houston; y también Adele, Usher, Rihanna, Drake. Así que fue una mezcla desde el principio. Pero ahora que estoy trabajando con Romans, él tiene su sonido; y lo que me gusta es que es mi sonido también: porque si está haciendo algo que no me gusta voy a decir que no; pero voy a decir qué podemos hacer para que transformarlo en mi estilo.

Me gusta tratar diferentes cosas: eso es lo que significa la música, siempre está cambiando. Pero sí, hay muchos géneros en mi música, y por eso la amo.

-Algunos de tus mayores éxitos han sido canciones muy introspectivas como “Just a boy” o “I don’t think I love you anymore” han sido grandes éxitos. ¿Tu idea es salir un poco de ese tipo de canciones para no quedar encasillada?

-Sí, con mis canciones siempre quiero contar el mismo problema que cada persona tiene. Me gusta decirlo en diferentes maneras, así que con “Just a boy”, u otras canciones en las que estoy hablando de problemas específicos, me gusta tratar de decirlo en una manera diferente, que no haya sido escuchada antes, es nueva. No quiero la misma cosa.

-¿Te sentís cómoda en ese registro más íntimo o estás buscando el costado más bailable?

-Escribo mis canciones y estoy aprendiendo a expresar mis sentimientos. Porque no me gusta hablar de mis problemas: hablando no voy a decir nada, cantando es la única manera en que puedo expresar 100 % lo que siento. Si estoy vulnerable, o triste, o muy metida para adentro, estoy como “OK”, porque en la música está bien.

En movimiento

-Pudimos ver en tus “Sad Girl Diaries” de YouTube que vas por la vida cantando. ¿Sos así todo el tiempo?

-Sí, estoy siempre cantando. Me gusta hacerlo porque es como un calentamiento durante día, siempre estoy calentando mi voz, y preparándome para cantar. Mi amiga Natalia, si estoy cantando mucho me dice “por favor, no” o se pone a cantar conmigo, depende.

-Ya has logrado mucho en poco tiempo, pero sos todavía una estrella ascendente. ¿Qué metas te ponés para el corto o mediano plazo?

-Lanzar un disco, y seguir aprendiendo qué quiero decir con mi música, ver qué pasa con el sonido de mi música, porque siempre está cambiando. También quiero hacer un tour, el Madison Square Garden es mi sueño; hacer una gira mundial. Y seguir haciendo música: porque eso no me da miedo, y estoy calma si estoy creando la música.

-Arriba del escenario no hay miedo.

-No.

-¿Con qué artista te gustaría hacer una colaboración?

-No sé, hay muchas personas: Rosalía, Ashley Lewis, Sebastián Yatra, Daniel Caesar. Hay muchos artistas a los que admiro, y con los que querría hacer algo, pero no sé.