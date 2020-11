https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 13.11.2020

17:34

En tres días aumentó 23 pesos Nueva suba del dólar blue: cerró la semana en $ 172

El dólar blue se volvió a disparar en el cierre de la semana. Este viernes abrió con un alza de siete pesos que lo llevó a $ 174. Cerca del mediodía cedió dos pesos y cerró en $ 172. Así se confirmó el fin de la racha bajista que había comenzado hace tres semanas y que lo había llevado de los $ 195 del 24 de octubre a los $ 149 del martes pasado. En tres días aumentó 23 pesos.

De este modo el blue recupera vuelo, después de un período en el que retrocedió merced a la intervención del Gobierno en el mercado paralelo a través de distintas jugadas. Por un lado la aparición de "manos amigas" que aumentaban la oferta del dólar informal vendiendo a precio más bajo que el que marcaba el mercado y por el otro el uso de mecanismos financieros para hacer bajar el precio del dólar "contado con liqui", que también había tenido su propia estampida.

El contado con liqui o CCL es una operación legal con bonos y acciones que permite hacerse de divisas en el exterior. Llegó a cotizar a $ 181 el 23 de octubre. Desde entonces empezó a bajar y en la última semana parece haber encontrado un piso en la franja que va de $ 145 a $ 150.

Pero en buena medida ese piso del CCL está garantizado por el Gobierno. Cada día el Banco Central y ANSeS salen a vender bonos -en particular el AL30, emitido tras el canje de la deuda- para bajar la cotización del CCL y evitar que cruce la barrera de los $ 150.

La brecha entre el blue y el dólar mayorista, que aumentó 14 centavos, a $ 79,72, llega a 115%. Había tocado el 150% en octubre. El minorista cotizó a $ 85,26 en el promedio de los bancos que monitorea el Banco Central, una suba de 12 centavos. El dólar ahorro llega a $ 140.

La autoridad monetaria tuvo que abastecer al mercado ante la falta de oferta y tuvo que vender US$ 75 millones. Esta semana se desprendió de US$ 260 millones. Esto terminó de dar vuelta el balance del Central que hasta el martes había acumulado un saldo a favor de US$ 112 millones.

"Con el resultado de hoy, la intervención oficial registra en lo que va de noviembre pérdidas netas por US$ 42 millones, aproximadamente, revirtiendo el saldo positivo de comienzos de semana", indicó el operador Gustavo Quintana.

Este viernes el contado con liqui aumentó 0,6%, a $ 146,5 y el dólar Bolsa (la operatoria para adquirir dólares en el país) cayó 0,2%, a $ 141,2. Además de la intervención oficial, también impacta favorablemente en el contado con liqui la decisión de emitir nuevos bonos en dólares para darles una vía de escape a los fondos de inversión que habían quedado atrapados en pesos y que para salir presionaban sobre el dólar financiero.