Una proyección asigna a Biden 306 electores, frente a 232 de Trump

La cadena de noticias CNN afirmó hoy sobre la base de su proyección de los escrutinios de las elecciones de Estados Unidos del 3 de noviembre, que el demócrata Joe Biden suma 306 electores, frente a los 232 que reúne el presidente y candidato demócratra, Donald Trump, quien persiste en desconocer su derrota.

CNN señaló que Biden llegó a ese número al imponerse en Georgia, un estado tradicionalmente republicano, mientras que Trump ganaba Carolina del Norte, con lo que llega a los 232 votos en el Colegio Electoral.

Trump, en tanto, sigue con su estrategia de denunciar fraude en los comicios y anunció por Twitter que podría asistir a la manifestación denominada "Million MAGA March" o "la Marcha por Trump", programada para mañana en la capital estadounidense.

Heartwarming to see all of the tremendous support out there, especially the organic Rallies that are springing up all over the Country, including a big one on Saturday in D.C. I may even try to stop by and say hello. This Election was Rigged, from Dominion all the way up & down!