Línea directa y llegan cartas

Viernes 13.11.2020

20:11

A los santafesinos todos

PABLO CABRAL

"Soy una persona mayor y me dirijo al pueblo de Santa Fe, ciudad capital. Con el tiempo, los santafesinos hemos perdido el Ferrocarril de transporte de pasajeros, Mitre y Belgrano; también el Puerto, de carga y descarga de barcos cerealeros, de transporte de mercaderías, del petróleo, nafta, la estación de YPF. También hemos perdido 5 vuelos diarios a Santa Fe, Austral, dos de Aerolíneas; ahora tenemos uno por semana. Lamentable. Santafesinos: últimamente hemos perdido la carrera nocturna; la maratón Santa Fe-Coronda. También el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé o viceversa, en los papeles, porque ni siquiera ha sido aprobado. ¡Por favor, reaccionemos! No le echemos toda la culpa al Covid-19, como tanto el gobierno municipal, provincial y nacional tratan de hacer: todo es culpa del coronavirus. Nada de la impericia, de la imprudencia, la negligencia de los responsables. Gracias al diario por permitirme expresar".

****

Sputnik V

PERSONA MAYOR DE 65 AÑOS

"Sobre el plan de vacunación con la Sputnik V o la vacuna rusa, como dicen comúnmente, no me opongo a la vacunación y he cumplido estrictamente el protocolo dispuesto por las autoridades; pero estas mismas autoridades deberían asegurarse la efectividad de la vacuna para los mayores que tienen 70 o más, o que se acercan a los 80. Yo le pido un poco de prudencia al gobierno, incluso a las autoridades sanitarias. Valoro lo que hacen, pero los mayores de 65 comprenden varias franjas etarias, y la efectividad no es igual en todas las edades. El laboratorio AstraZeneca había probado ese aspecto de la vacuna. Me pregunto si la Sputnik V cumple ese requisito. Hace un tiempo, tuve que hacerme un tratamiento con medicamentos de ese laboratorio y me he dado cuenta de la calidad de los mismos. Opino que tanto el gobierno nacional como el provincial deben verificar ese aspecto antes de estar planteando la obligatoriedad de vacunar a todos los que seamos mayores de 65, masivamente, sin tener certeza de la inmunidad o inmunización que produce la vacuna. Muchas gracias al diario y tengan la bondad de publicar esta inquietud que es la de muchas personas que somos mayores de 65"

****

Onda verde ruta 1

PEDRO

"Coincido con Julio Gervasoni con respecto a la sincronización de los semáforos en la ruta 1. Son 6 km y es realmente imposible transitar normalmente. Pone nervioso al conductor que los semáforos no estén sincronizados. Gracias por publicar mi mensaje".

****

Llegan cartas

El grupo "Generación"

CLOTILDE GIANELLO

Recientemente he leído la nota "Dos lectores" sobre Leopoldo Chizzini Melo de Miguel Ángel Gavilán (Nosotros, El Litoral, 18 de octubre de 2020). Un merecido recuerdo a este autor que se destacó en la literatura santafesina, especialmente como cuentista. Quisiera agregar un breve párrafo al recuerdo de Gavilán sobre los grupos literarios de nuestra ciudad del siglo XX y mencionar a "Generación", ya que considero que este grupo tuvo gran influencia en nuestra comunidad.

Osvaldo Valli y Graciela F. de Cocco en "La Literatura I, Centro y Norte de la provincia. Gobierno de Santa Fe,1999" expresaron: "Pocos años más tarde, y en medio de un apogeo cultural irrepetible en el que literatura, cine, teatro, música y artes visuales se armonizaban en múltiples experiencias, surge el grupo 'Generación'. Leoncio Gianello (h), Hyllier Schurjin, Sara Zapata Valeije, Jorge Taverna Irigoyen, Graciela Lozano, y Jorge Vázquez Rossi renovaron la literatura santafesina". También Carlos R. Morán manifestó que: "Organizaron muestras de poemas ilustrados por la mejor plástica de la zona (Supisiche, Espino, Gigena, Estrada Bello, Godoy, Beatriz Marín, Fertonani, Pautasso)". (Carlos R. Morán, El Litoral - La comarca y el mundo. Santa Fe, sábado 21 de diciembre de 1985. Los grupos literarios en Santa Fe - Década del '60: la poesía de Generación por CRM).

No voy a extenderme mencionando la trayectoria cultural de cada uno de los integrantes del grupo porque es bien conocida. En estas breves líneas quería recordar a este grupo literario que tuvo una vasta influencia en la renovación del medio en el que actuaron sus integrantes.

Agradeciendo su atención, me despido atentamente.