https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 13.11.2020 - Última actualización - 20:20

20:19

El jueves se cumplió un mes del crimen. Hubo movilizaciones de movimientos feministas, recuerdos de la familia y una caminata por las calles de la ciudad hasta la casa de la víctima del femicidio.

En San Jorge Femicidio de Florencia: marchas por justicia, la palabra del fiscal y un mural como memorial El jueves se cumplió un mes del crimen. Hubo movilizaciones de movimientos feministas, recuerdos de la familia y una caminata por las calles de la ciudad hasta la casa de la víctima del femicidio. El jueves se cumplió un mes del crimen. Hubo movilizaciones de movimientos feministas, recuerdos de la familia y una caminata por las calles de la ciudad hasta la casa de la víctima del femicidio.

Por Francisco Díaz de Azevedo

A un mes del asesinato de María Florencia Gómez, ultimada brutalmente tras ser violada en un camino rural de San Jorge (departamento San Martín), la región se movilizó hasta la ciudad, para formar parte de una jornada de reclamos y pedidos por justicia, que abarcó desde una radio abierta hasta una marcha con velas por las calles sanjorgenses.

La familia, personas en particular, movimientos feministas, instituciones, funcionarios y entidades de toda la zona, se dieron cita en San Jorge este jueves para sumar su reclamo a la justicia. Es que el crimen de Florencia, perpetrado el 12 de octubre, aún sigue impune.

“Flor” fue violada y brutalmente asesinada con un piedrazo en la cabeza en un camino rural, a pocos metros de la ciudad, a plena luz del día, y la justicia trabaja contra reloj para dilucidar un hecho que no deja dormir a nadie.

Desde la mañana temprana del jueves, se llevó a cabo una jornada de radio abierta frente al edificio del Juzgado local. Por los micrófonos pasaron la Dra. Carolina Walker Torres, Luciana Peker, la ex ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe “Chiqui” González, Darío Sztajnszrajber, Nadia Fink, Cecilia Solá, Agostina “Achu” Díaz de Fundación Micaela, la ex diputada Alicia Gutiérrez, Kurt Lutman, Camila Perochena y Fernando Navarro, militante de la Juventud Comunista de San Jorge, entre otros.

Marcha, velas y esperanza

Por la tarde, una marcha ganó las calles de la ciudad, con los familiares de “Flor” acompañados por una multitud.

Abundaron las banderas de diferentes movimientos feministas, el silencio tomó protagonismo y sólo fue interrumpido por el ruido de los pasos en el pavimento.

El recorrido finalizó el frente de la casa de Florencia, donde ahora hay un mural pintado por su hermano, Lisandro Urteaga, reconocido muralista de nivel nacional.

El propio Urteaga tomó la palabra frente al fresco. “Pudimos hacer este mural. Mi hermano dijo que mataron a una flor, pero nacen miles, y esa es la idea a transmitir. En esta pintura queríamos reflejar su sonrisa de siempre. Esa no la mataron. Un mural debe anunciar y debe denunciar, y como familia no nos debemos ni queremos caer”.

Su madre, Doña María Luisa, de 75 años, con una templanza asombrosa, dijo: “Estaba feliz en sus últimos tiempos, con sus trabajos y sus nenas que hoy no tienen mamá. Gracias a Dios tienen un papá que vale oro y toda una familia atrás. Una madre nunca está preparada para esto. No hay derecho. Queremos justicia”.

La palabra del Fiscal

Al día siguiente, el Fiscal de la causa, Carlos Zoppegni, llevo adelante una conferencia de prensa. “Es una investigación complicada. En algunas causas tenemos éxito en forma inmediata y en otras como este caso, hemos trabajado desde el minuto cero y lo seguimos haciendo. Comprendemos a la familia, a la prensa y a la gente que tiene algún tipo de suspicacias por la falta de resultados. Indudablemente, como funcionarios, somos los primeros interesados en resolver este tema. Hay gente que interpreta que, al no haber una persona detenida, la fiscalía no está haciendo nada. Adoptamos un trabajo específico. Los tiempos de la justicia dependen de las características del hecho. Es el hecho el que maneja los tiempos. Entendemos la ansiedad, sobre todo de la familia”, dijo.

Foto: Gentileza

Zoppegni explicó que “una semana después del caso de Florencia, tuvimos un homicidio en San Jorge y a los tres días la persona ya estaba en prisión preventiva. No significa que trabajamos mejor en un caso y peor en este caso. La condena puede demorar. Es una investigación muy difícil. Trabajamos en bloque analizando todas las líneas investigativas. Partimos desde elementos objetivos como la escena del hecho, el cuerpo de la víctima y luego avanzamos en los temas informáticos como cámaras de video vigilancia y, luego, los testimonios. Todo hay que procesarlo. Cuando comenzó a llegar la información dispuse una reserva porque en el inicio hablé lo suficiente con la prensa. No podía pasarme el tiempo hablando con los periodistas. El trabajo en bloque nos ayuda a ir avanzando en todos los frentes al mismo tiempo. Descartar una línea no es un retroceso, es un avance. Cada línea la reforzamos con trabajos científicos, como informes de teléfonos y pericias biológicas. Hay algunos trabajos que demoran un tiempo y debemos dejarlos que actúen”.

“Estamos dejando todo en esta investigación”

Zoppegni resaltó: “Que no haya un detenido, no implica que no se avance. Seguimos adelante y cada vez mejor. Estamos en contacto a través del Dr. De Pedro con la familia permanentemente y los informamos sobre todo lo que pasa. Estamos dejando todo en esta investigación, pero somos resultadistas. Si hay alguien detenido, trabajamos bien y si no hay detenidos, trabajamos mal y no es así. Nuestro objetivo es que quien se siente en una audiencia ante el juez salga condenado. Queremos certezas para endilgarle los hechos y darle la prisión preventiva. Estamos tratando de lograr la certeza y no llevar ante la justicia a un perejil, como se dice. Avanzamos en todas las pista y teorías del caso para llegar al autor del hecho y no a cualquier otra persona para calmar a la gente”.

En los últimos días hubo confusiones entre la sociedad, cuando desde Fiscalía surgió un caso sobre un presunto abuso sexual de un ciudadano de San Jorge. El hecho generó confusión y hasta se relacionó al sujeto con el caso Florencia.

El Fiscal aclaró: “Hace pocos días, se relacionó otra causa con el hecho y lo quiero aclarar. Quiero desmentirlo, al menos en la cantidad de evidencias que tenemos y cúmulo de elementos, no existe la posibilidad de que esa persona esté involucrada en el hecho. Y el que tenga algo para decir, el lugar es la fiscalía”.

Y continuó ante la prensa: “El Dr. De Pedro fue convocado para que me ayude y para que yo pueda estar siguiendo el resto de las causas. Todas se siguen moviendo como de costumbre”.

Por su parte, De Pedro manifestó: “A mí me queda por decirles que estamos en permanente comunicación con la familia. Mantenemos el secreto de lo que avanzamos, pero no con ellos. Hay avances, pero no podemos asegurar resultados. Estamos poniendo el mejor esfuerzo. Estamos a la espera de pericias biológicas. En estas horas estamos tomando declaraciones. Nos siguen llegando datos. Hay pericias que llegarán de acá a un mes. Y aclaramos que son pericias que tienen prioridad. Igual no podemos asegurar que estas pericias nos lleven al resultado de la causa. Puede haber gente que aún tenga algo para decir. Por experiencia sabemos que muchas veces, con el tiempo, alguien comete un desliz o alguien se quiebra. Tenemos algunas líneas fuertes. No descartamos nada”.