El 61% de las empresas espera que la situación del país empeore en el 2021

El 61% de las empresas consultadas espera que la situación del país esté peor el año próximo, pero en lo que respecta a su coyuntura económica solo un 31% mantiene la perspectiva pesimista, según un sondeo difundido ayer por la Unión Industrial Argentina.

De acuerdo con la central fabril, el relevamiento indica una "leve mejora en las expectativas", que se ve reflejada en que mientras en junio el 13% de las empresas esperaba entrar en concurso preventivo, en octubre la cifra descendió a 5%.

De acuerdo con la central fabril, el relevamiento indica una "leve mejora en las expectativas", que se ve reflejada en que mientras en junio el 13% de las empresas esperaba entrar en concurso preventivo, en octubre la cifra descendió a 5%.

El 54% de las compañías consultadas aumentó su demanda de crédito, pero solo un 40% afirmó haber accedido al monto requerido, en medio de la pandemia.

"La brecha en materia de acceso al crédito fue mayor en las empresas con caída de las ventas", indicó la entidad de acuerdo con el estudio realizado entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre últimos.

Respecto de la normativa del BCRA de postergar el pago de deudas en dólares, un 22% de empresas afirmó verse afectada, mientras que un 40% declaró tener dificultades en el acceso a crédito para la exportación.

El 49% de las empresas afirma tener dificultades logísticas con el transporte interjurisdiccional, mientras que el 35% aseguró tener problemas con el traslado del personal en CABA y los partidos del conurbano.

En materia de comercio exterior, el 82% asegura tener dificultades en la entrega de materias primas e insumos, y el 64% declara tener dificultades para acceder al mercados de cambios del BCRA.

El 85% de las empresas consultadas tenía al menos el 10% del personal licenciado y suspendidos (el 20% realizó suspensiones).

Para hacer frente a esta situación, un 33% incrementó la plantilla del personal.

"Este panorama indica una recuperación heterogénea que avanza gradualmente. La progresiva normalización de la actividad en el ámbito de AMBA en octubre y noviembre podría favorecer esta tendencia", indicó el estudio.

El biodiésel no repunta

La producción de biodiesel de la Argentina fue de apenas 1,1 millones de toneladas en los primeros nueve meses del año, el volumen más bajo de la década.

Con un precio de referencia fijado en $ 48.533 la tonelada a partir de octubre, el diferencial entre biodiesel y aceite de soja cayó a la mitad desde principios de año, sostuvo un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, la producción de biodiesel de septiembre fue de 106.2014 toneladas, con una caída interanual del 50%, el volumen más bajo para ese mes desde 2008.

Tarifas: buscan mayor eficiencia en el reparto de los subsidios

El secretario de Energía, Darío Martínez, aseguró que el Gobierno no pretende que "la gente deje de consumir para pagar las tarifas", pero aseguró que el propósito es hacer "más eficiente" el reparto de subsidios para que los perciban quienes no puedan abonar los servicios.

"Vamos a trabajar en un esquema de optimización de los subsidios, utilizando todos los mecanismos que tenemos al alcance", sostuvo el funcionario.

Dijo que "todas las decisiones que ha tomado el Gobierno en el último tiempo ayudó a detectar a aquél que ha quedado más vulnerable y eso va a permitir hacer un uso más eficiente de los subsidios".

"Esto permite también detectar a aquellos sectores que sí pueden hacer frente al costo de la energía. Para el que no pueda, no cobrarle algo que no pueda pagar; al resto, tratar de que no estén subsidiados, que sea algo más eficiente", sostuvo Martínez en una entrevista con El Cronista.

Consideró que el objetivo es ir hacia un "esquema mucho más racional y eficiente de los subsidios" y señaló que "el mundo se está recuperando y la Argentina también, consumiendo de a poco cada vez más, pese a la pandemia".

"Estamos trabajando con todos los organismos del Estado, como la ANSES y con las distribuidoras eléctricas para tener la mayor información posible de los usuarios en cada distrito, con un mapeo. Soy optimista de que llegaremos al verano con esto listo", afirmó.