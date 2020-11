Centroamérica, bajo alerta por la tormenta tropical Iota

La depresión número 31 en el Caribe se convirtió este viernes en la tormenta tropical Iota, que amenaza con llevar vientos peligrosos, marejada ciclónica y abundantes lluvias a Centroamérica a partir de la noche del domingo próximo, indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Este sistema puede convertirse en un huracán mayor cuando se aproxime a Nicaragua y Honduras a partir de ese día.

A las 21.00 GMT su centro fue localizado a 335 millas (550 km al sur-sureste de Kingston, Jamaica, con vientos sostenidos de 40 millas por hora (65 km/h).

Iota se desplaza con lentitud hacia el oeste-suroeste, a una velocidad de 3 millas por hora (6 km/h).

En la trayectoria prevista, Iota se moverá por el centro del Mar Caribe durante los dos próximos días hasta que se aproxime a las costas de Nicaragua y el noreste de Honduras entre la tarde del domingo y el lunes, indicó el observatorio.

En estos momentos no existen avisos costeros en efecto, pero Nicaragua y Honduras deben de monitorear el progreso de este sistema, alertó el NHC, con sede en Miami.

Un fortalecimiento de constante a rápido es posible durante el fin de semana. La tormenta podría convertirse en un huracán mayor en la escala de huracanes de Saffir-Simpson (se considera así a los que tienen de categoría 3 para arriba) cuando se aproxime a Centroamérica.

Hasta el próximo miércoles se espera que produzca lluvia en el norte de Colombia, Panamá y Costa Rica, Jamaica y el sur de Haití.

This is just cruel. #Iota is the 30th named Tropical Storm and is expected to become a major Hurricane by early next week



Iota is heading for Central America, likely to hit communities still trying to recover from Hurricane Eta which struck only a few days ago.



THREAD pic.twitter.com/tCKa563Bxg