También el "Pulga" Rodríguez está ok para el lunes

Brian hizo un gol en la práctica y fue hisopado: ¿lo lleva al banco?

Todos los jugadores se sometieron a los testeos del Covid-19 como exige la Liga Profesional antes del juego de este lunes, a las 21.15, contra Central Córdoba de Santiago del Estero. En principio, los once titulares serían los mismos de Avellaneda; es decir, con Bernardi adentro y Farías en el banco.

Ahora sí: ¡todo ok!. El gesto positivo de Brian Fernández en la práctica de Colón. Todos los caminos conducen a que el "38" aparezca este lunes en el banco contra los santiagueños de Central Córdoba.

Tal como lo indica la exigencia de la Liga Profesional en la Argentina, todos los jugadores profesionales del Club Atlético Colón fueron hisopados en las últimas horas: una vez que esté el visto bueno sanitario, el entrenador Eduardo Domínguez confirmará el listado de once titulares y doce suplentes. El jugador-franquicia, Brian Fernández, que entrenó sin problemas físicas y anduvo realmente muy bien en la práctica de anoche (marcó un bonito gol en el ensayo), tiene muchas chances de arrancar sentado como uno de los posibles relevos para jugar el lunes. El otro futbolista, de peso e importante, que entrenó con absoluta normalidad es Luis Miguel Rodríguez, por lo que el "Pulga" también está en condiciones de ser utilizado por el "Barba" para el cruce contra los santiagueños de Central Córdoba, en lo que marcará el debut de local y la vuelta a casa después de 262 días. Anoche, más allá del ensayo futbolero de Eduardo Domínguez, Colón aprovechó para hacer un montaje "casi oficial" de lo que es su casa futbolera: conjunto de luces, puesta a punto del césped, riego artificial. Hay que recordar que el Sabalero tendrá ahora, después de la primera doble excursión de visitante (Florencio Varela y Avellaneda), tres partidos seguidos en condición de local. En cuanto a los posibles once titulares para jugar con el "Ferroviario", Eduardo Domínguez repetiría los mismos que arrancaron contra Independiente en el Libertadores de América. Es decir: Leonardo Burián; Bruno Bianchi, Emanuel Olivera, Rafael Delgado; Alex Vigo, Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Gonzalo Escobar; Tomás Chancalay y Wilson Morelo. Tenés que leer "Colón está bien parado para el futuro", dijo Domínguez El listado de los jugadores que fueron hisopados y que, de no mediar nada raro, serían convocados para estar a las 19 en el predio sabalero (hay que recordar que Colón no concentra) este lunes son: - Arqueros: Burian y Chicco - Defensores: Vigo, Bianchi, Olivera, Delgado, Escobar, Garces, Meza, Piovi, Nardelli - Volantes: Lértora, Aliendro, Bernardi, Goez, Farias, Moreyra, Farioli - Delanteros: Morelo, Chancalay, Sandoval, Rodríguez, Fernández Quien habló con la prensa, en la previa al juego del lunes es el "nuevo" capitán Bruno Bianchi (en realidad, lo es el "Pulga" Luis Miguel Rodríguez pero va al banco): "Antes de arrancar teníamos un comienzo de torneo en dos canchas difíciles, con dos equipos que venían en competencia, hicimos muy buenos partidos y por suerte aprovechamos las ocasiones, es normal no llegar tanto de visitante, pero en líneas generales estamos muy contentos". El ex zaguero de Atlético Tucumán explicó lo que vivieron con al pretemporada en medio de la pandemia: "Si bien había muchos chicos nuevos, la cuarentena nos sirvió bastante para adaptarnos al club, al sistema del técnico, dentro de todo lo negativo hay que mirar ese lado positivo porque sirvió mucho". Luego se refirió a la "famosa" línea de tres que implementó el "Barba" Eduardo Domínguez: "Podemos jugar con línea de tres ó de cinco, porque la características de los jugadores nos permite jugar con cualquiera de los dos sistemas. Con el correr de los partidos nos vamos a sentir más cómodos y nos vamos entendiendo con los chicos del medio". Finalmente, el capitán sabalero explicó la "rara" sensación de jugar de local el lunes a la noche pero sin público en el Cementerio de los Elefantes: "Si bien no habrá público, la responsabilidad del local es mayor al visitante, nos plantamos bien en canchas difíciles, ahora tenemos que ser protagonistas y hacernos cargo del partido del lunes. Van a ser importantes estos tres partidos de local, ganando el lunes podemos jugar contra Independiente con otra cabeza", cerró Bruno Bianchi. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

