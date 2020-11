https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 14.11.2020 - Última actualización - 12:20

12:13

Nunca tan acertada aquella frase tan remanida en el fútbol, cuando un equipo aventaja al otro porque convierte lo que el rival malogra. Unión generó muchas situaciones pero falló en lo más preciado que tiene el fútbol, que es la contundencia. Atrás, hubo fallas.

"Los goles que se erran en el arco de enfrente, se sufren en el propio" A Unión le falló la definición en pleno reinado del HD Nunca tan acertada aquella frase tan remanida en el fútbol, cuando un equipo aventaja al otro porque convierte lo que el rival malogra. Unión generó muchas situaciones pero falló en lo más preciado que tiene el fútbol, que es la contundencia. Atrás, hubo fallas. Nunca tan acertada aquella frase tan remanida en el fútbol, cuando un equipo aventaja al otro porque convierte lo que el rival malogra. Unión generó muchas situaciones pero falló en lo más preciado que tiene el fútbol, que es la contundencia. Atrás, hubo fallas.

Todo pasó por la contundencia, por la capacidad para convertir. En eso falló Unión y en eso acertó Atlético Tucumán. Después, el análisis pasa por los méritos y los defectos, por lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. ¿Se puede decir que un equipo jugó mal cuando generó no menos de diez situaciones de gol?, en todo caso, en el mérito (el de crear peligro frente al arco rival), también estuvo el defecto (no convertir). Y allí le sacó ventajas un Atlético Tucumán que también se esmeró por aprovechar algunos defectos y falta de solidez que hubo en el fondo tatengue.

Moyano (5) vio las dos caras de la moneda en el partido: atajó un penal para mantener el cero en el primer tiempo y se "comió" el segundo gol cuando no pudo desviar una pelota desde muy lejos que le pateó Toledo, observando que estaba algo adelantado. Parece que la pelota le dobla como le pasó en Belo Horizonte en uno de los goles que le convirtió Mineiro en aquella revancha, el de tiro libre. Igualmente, esta pelota parecía más accesible. Fue el minuto fatídico de Unión: un gol de cabeza en jugada de pelota quieta y otro desde afuera del área con inacción de su arquero.

En el fondo, Vera (5) alternó algunas proyecciones por sorpresa que se hicieron interesantes en el primer tiempo con algunos problemas en la marca dejando espacios. Se quedó sin piernas en el final. Blasi (5) no tuvo una buena noche, venía siendo regular en el desempeño pero esta vez no dio imagen de solidez. Lo propio pasó con Galván (5), alternando también en la salida precisa con algunos pelotazos que fueron a los pies de los rivales. Y Corvalán (5) no le escapó a las "generales de la ley" de una labor defensiva que no dio una imagen de seguridad.

En la mitad de la cancha, se advirtieron muchos espacios cuando Unión sumó gente al ataque. Hubo una sensación de desequilibrio importante. Leyes (4) no tuvo una buena noche, lo propio pasó con Cañete (4). En ambos casos, ni contuvieron ni tampoco crearon. De esa línea de volantes, el mejor por lejos fue Carabajal (6), que además se constituyó en uno de los mejores jugadores de Unión. Fino en el manejo de la pelota, metiendo buenos pases filtrados y abasteciendo al resto. Excelente ejecución en el penal.

Cabrera (6) fue, por momentos, una pesadilla para el sector izquierdo de la defensa rival. Complicó por velocidad, pero le faltó precisión en el último pase o en la definición. Le cometieron el penal en una jugada en la que alcanzó a rematar, pero Lucchetti se lo "llevó puesto". García (4) vio pasar varias oportunidades por delante de sus propias narices sin llegar a tiempo y en la primera parte del encuentro pudo convertir, cuando recibió el rebote en el travesaño de una pelota que pifió un defensor tucumano tras el remate de Galván. Troyansky (5) tuvo una muy buena definición en una jugada en la que le invalidaron la acción por una posición adelantada inexistente. No estuvo fino a la hora de la definición, porque fue otro de los que tuvo dos o tres situaciones claras para convertir.

Nardoni (5) entró para tratar de equilibrar un sector que necesitaba rápida recuperación de la pelota. Ya sin aire -y sin fútbol- Cañete era un candidato de fierro para salir. Luna Diale (6) se paró de wing y complicó. Fueron tres o cuatro desbordes en los que demostró su desequilibrio en el uno contra uno, generando situaciones de peligro siempre. Es un jugador interesante para utilizarlo, más allá de que en esa posición lo tenga a Cabrera, que es uno de los mejores jugadores de ataque con los que cuenta Azconzábal. Ya en el final del partido entraron Gastón González, que se paró en la posición de wing izquierdo y encaró siempre, entrando bastante en juego a pesar del poco tiempo restante y Elizari, que tuvo movilidad y jugó suelto detrás de los cuatro delanteros con los que terminó jugando Unión.

No se discute la justicia del resultado. Fue exagerado el 3 a 1, no hubo dos goles de diferencia y si Atlético lo justifica, fue porque tuvo lo que le faltó a Unión: contundencia. Hay dos frases que son perfectamente aplicables: "goles son amores y las demás buenas razones" y "los goles que se erran en el arco de enfrente, se sufren en el propio". Y así fue en la ventosa noche tucumana. Ni más ni menos.

El viernes

Unión volverá a jugar el viernes, también en carácter de visitante, enfrentando a Arsenal en su estadio de Sarandí, en la cuarta fecha (primera de la segunda rueda) del grupo 1 de la Copa de la Liga Profesional. El partido se jugará a las 17.10 y será el primero de una serie de cuatro encuentros en diez días, pues luego viajará a Brasil para jugar ante Bahía el partido de ida de los octavos de final de la Sudamericana, el martes 24 a las 19.15; después será el turno de visitar a Racing en el tercer partido consecutivo de visitante en el torneo local (aún sin fecha definida pero seguramente entre viernes o sábado a lo sumo) y el martes 1 de diciembre, a las 19.15, recibirá a Bahía en la revancha copera. Es decir que, entre el viernes 20 de noviembre y el martes 1 del mes que viene, Unión afrontará los cuatro partidos.

"Estoy con mucha bronca por el resultado. No me gusta perder y tampoco me gusta que el esfuerzo de los jugadores no tenga su premio. No pudimos meter goles desde abajo del arco, esa fue la realidad de este partido".

Juan Manuel Azconzábal, entrenador de Unión