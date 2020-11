Testimonios de una tarde inolvidable

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jugadores e integrantes del staff argentino, coincidieron en puntualizar las bondades de una actuación sobresaliente. También aludieron a que el anhelado logro pertenece a todo el rugby nacional y no solo al plantel actual.

Rodeados por el afecto y reconocimiento de un numeroso grupo de simpatizantes que los alentaron antes y durante el encuentro, al término del partido, integrantes del Seleccionado Argentino de Rugby expresaron sus sensaciones sobre la histórica victoria ante Nueva Zelanda, por 25 a 15.

Como el capitán, Pablo Matera, que al igual que la mayoría de sus compañeros, entre otras cosas, insistió en afirmar que no solamente era el triunfo de este plantel, sino también de todos aquellos que construyeron la historia del rugby argentino.

* "No sé cómo ponerlo en palabras: fueron 8 meses muy duros. Un montón de trabajo, de un montón de gente que por ahí no está acá, pero tenemos un equipo con mucha hambre y vinimos a llenarle el pecho de orgullo a toda la gente en Argentina, que está pasando un momento difícil y la está peleando".

* "Hay un montón de jugadores que se pusieron esta camiseta antes que nosotros para lograr esto y todos dieron un pasito más, así que ellos también lo consiguieron. Vaya para todos nuestro más sentido reconocimiento".

* "Me di cuenta que se podía hace una semana y media, cuando me encontré con este grupo tan valioso. Hay muchos jugadores jóvenes que tienen clarísimo lo que es ponerse esta camiseta; con muchas ganas de trabajar... Cada día fue muy intenso; se trabajó cada minuto para preparar este partido y hoy salimos a ganar, nadie debería dudarlo".

* "Jugamos por el rugby argentino y nos sentimos privilegiados de poder hacerlo. Hay un montón de chicos que no juegan al rugby con sus amigos desde hace 8 meses y salimos a la cancha a demostrar que se puede y vale la pena el esfuerzo. Ojalá traiga más gente al rugby y nos permita seguir creciendo".

A su turno, el tucumano Nicolás Sánchez también dijo lo suyo, visiblemente emocionado, en el estadio de Parramatta.

* " Yo estoy convencido de que la adversidad hace fuerte a los equipos y en nuestra cabeza hoy solo tiene que ser creciendo. Cuando terminó el Mundial 2019 pensé que se me había terminado mi carrera en Los Pumas. No creía volver a tener esta oportunidad, estar en este estadio con todos los chicos y viviendo lo que vivimos hoy".

* "Hoy fue un orgullo representar al país. Lo que sentí en los últimos minutos viendo la defensa, la preparación de todo esto, la gente que ha estado en los malos momentos, es increíble. Quiero agradecer a todos los que están cerca nuestro cuando estamos mal".

Finalmente, también habló Matías Orlando, quien no vestía la camiseta nacional desde la RWC 2019, ya que tuvo que operarse y recuperarse para volver a jugar.

* "Lo que viví hoy no caigo. No me imaginaba vivir esto hace unos meses cuando solo pensaba en recuperarme de la lesión. Buscamos esto desde hace mucho, queríamos sacarnos la espina del Mundial. Ganamos porque lo creíamos; nos pusimos ahí durante 80 minutos y lo logramos", reflexionó.

Desde la conducción

Otro que estaba visiblemente emocionado, era el head coach, Mario Ledesma, quien habló después del notable éxito alcanzado.

* "Antes de que empiece el partido no parecía real estar sentados en la cabina, esperando un partido después de todo lo que pasamos. Hay cosas que son difíciles de explicar, hubo mucho intangible que se fue juntando. Creo que no hubo dudas en el desarrollo del partido y es muy lindo ver los frutos del trabajo. El triunfo valida un poco todo lo que se hizo desde principio de año y a la distancia".

* "A Chocobares hay mucha gente que lo descubre ahora, pero con Nico lo venimos siguiendo desde hace mucho. Y hay más como él que vienen detrás. Se hace un trabajo inmenso a partir de los clubes; y desde la UAR se hizo y se va a seguir haciendo por la aparición de nuevos jugadores"

* "El día que llegó Michael (Cheika) dijo: quiero ser parte del primer equipo argentino que le gane a los All Blacks. Estamos muy agradecidos de lo que está pasando, con todo lo que pasa en Argentina. Hasta en los momentos de tensión decís "soy un privilegiado de estar viviendo estos momentos", concluyó.

Posiciones

Cumplidas las tres primeras fechas del Tri Nations 2020, el líder es Nueva Zelanda, con 6 puntos (+26); mientras que Argentina (+10) y Australia (-36), suman 4 unidades cada uno. La próxima fecha se cumplirá el sábado venidero, con el partido protagonizado por Australia con Argentina.