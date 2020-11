https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El mediocampista argentino lesionado por Ángel Romero tras un rodillazo del paraguayo en la columna durante el partido del jueves por las Eliminatorias Sudamericanas, "se encuentra evolucionando dentro de los parámetros esperados por el tipo de lesión y continuará internado para su control según lo programado", comunicó la AFA.

Lesionado en el partido ante Paraguay Exequiel Palacios se recupera de su fractura pero continuará internado

El mediocampista del seleccionado argentino Exequiel Palacios "evoluciona dentro de los parámetros esperados", aunque continuará internado por una fractura en su columna producto del rodillazo que le dio el paraguayo Ángel Romero, en el empate del jueves por la noche en La Bombonera por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

"El jugador se encuentra evolucionando dentro de los parámetros esperados por el tipo de lesión y continuará internado para su control según lo programado", comunicó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en su cuenta de Twitter.

Palacios dejó la cancha a los 28 minutos del primer tiempo y se retiró en un carrito, sin poder caminar, y lo reemplazó Giovani Lo Celso.

El futbolista de Bayer Leverkusen de Alemania (compañero de Lucas Alario) tendrá una recuperación de entre dos y tres meses por la lesión y se quedará en la Argentina durante 10 días antes de regresar al país europeo, en el que continuará con su tratamiento.

"Exequiel está en buenas manos y nuestros doctores se mantendrán en contacto cercano. Pero lo traeremos de vuelta a Leverkusen en cuanto sea posible, así él puede empezar la rehabilitación en nuestro Werkstatt, donde tenemos las mejores opciones para su más rápida recuperación", dijo el director deportivo de Bayer Leverkusen, Simon Rofles, en un comunicado.

Por otro lado, el seleccionador, Lionel Scaloni aguardará la recuperación de Nicolás Tagliafico para saber si estará en el once inicial por Nicolás González, y Lo Celso saldrá desde el arranque en lugar de Palacios. Argentina viajará a las 17 del lunes hacia Lima para enfrentarse a Perú al día siguiente desde las 21.30 (hora argentina).

El seleccionado suma siete unidades, producto de las victorias iniciales contra Ecuador (1-0) y Bolivia (2-1) y del empate con Paraguay (1-1).

Chilavert defendió a Romero

José Luis Chilavert, ex arquero y símbolo del seleccionado paraguayo de fútbol, defendió la conducta de su compatriota Ángel Romero en la polémica acción en la que lesionó a Exequiel Palacios, en el choque ante Argentina (1-1) en cancha de Boca.

El ex guardavallas de Vélez se refirió a la polémica intervención del jugador de San Lorenzo que en una acción violenta le provocó una fractura de apófisis transversas de columna vertebral al mediocampista del Bayer Leverkusen alemán, que deberá permanecer al margen de la actividad por espacio de tres meses aproximadamente.

"Ángel Romero no se debe preocupar de lo que dicen en Argentina, él debe seguir haciendo lo suyo. Cuando los perros ladran es por algo. Le cayeron muy duro (en Argentina) a Romero, él no tuvo la intención de lastimar al rival, no lo veo y además estando suspendido en el aire ya no lo puede esquivar", dijo el histórico guardametas del combinado "guaraní".

Y el otrora arquero-goleador (8 conquistas en 37 cotejos oficiales con el representativo de Paraguay) metió una daga, fiel a su estilo, respecto de la manera de interpretar las cosas que tiene el ciudadano futbolero argentino: "Los argentinos se rasgan las vestiduras por lo de Romero pero celebran el gol antideportivo de Maradona con la mano, se ríen cuando Ruggeri quiso romperme, y no dicen nada de Tévez que quebró al jugador de Argentinos (por Ezequiel Ham)".

Chilavert se animó, además, a otorgarle un consejo al mediapunta del "Ciclón", de quien dijo: "Es lógico que lo insulten a Romero. Los insultos son para los mejores, no para los mediocres", sostuvo.

Programa de la cuarta fecha

La siguiente es la programación estipulada para la disputa de la cuarta fecha de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial Qatar 2022, a jugarse íntegramente el martes 17 del corriente (todos los horarios corresponden a la Argentina).

A las 18: Ecuador-Colombia, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Jesús Valenzuela (Venezuela); Venezuela-Chile, en el Olímpico de la Ciudad Universitaria de Caracas, Patricio Loustau (Argentina).

A las 20: Uruguay-Brasil, en el estadio Centenario de Montevideo, Roberto Tobar (Chile); Paraguay-Bolivia, en el Defensores del Chaco de Asunción, Alexis Herrera (Venezuela).

A las 21.30: Perú-Argentina; en el estadio Nacional de Lima, Wilmar Roldán (Colombia).