https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 14.11.2020 - Última actualización - 18:21

18:20

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas

Sin barrido

PABLO CHEREP

"Informo por este medio, porque Urbafe no me contesta, que durante toda la semana pasada y tampoco el lunes 9 ha pasado el personal que debe limpiar al lado de los cordones; como tampoco lo ha hecho el camión que recoge la basura 'gruesa'. Me refiero a la calle Santiago de Chile, entre Salvador Caputto y Crespo".

****

Reglamentar la tenencia de perros

UN LECTOR

"Nos enteramos de que un perro de raza mató a una criaturita de 2 años. Esto sucede regularmente con perros de raza naturalmente agresivos. Y uno ve que ninguno de los legisladores, del nivel nacional, provincial, municipal se preocupa por regular la tenencia de mascotas en centros urbanos. No hay normativa y si la hay, la poca existente, no se cumple y a nadie le interesa. Y lo voy a relacionar con algo que aparentemente no tiene nada que ver: y es el famoso tema de los cuatriciclos, que se cobra la vida de chicos, adolescentes y de adultos, todos los años, y nadie hace nada. Evidentemente, debe jugar que esas máquinas son prerrogativas de gente con mucho dinero y entonces a nadie le interesa regular la actividad. Y como esto, podríamos seguir con otros rubros, en que también hay inacción por parte de los funcionarios y de las autoridades que, presuntamente, deberían regular estas actividades. ¡Ya! hay que regular la tenencia de perros en el casco urbano; en departamentos debería estar absolutamente prohibido. Hay edificios de departamentos que tienen más perros que personas. El que quiera una mascota que se vaya al campo. Además, los sacan a hacer sus necesidades a los espacios públicos y la normativa dice que hay que recoger las heces, pues nadie lo hace, y después estamos conviviendo con las pestes que nos dejan este tipo de animales".

****

Jubilados blanco de delincuentes

LIDIA MONTAGNINI

"Los adultos mayores estamos siendo blanco de los delincuentes. Continuamente nos roban, nos golpean, nos asesinan... A lo que no elimine el Covid-19 lo harán los delincuentes. Yo les pido encarecidamente a los legisladores que sancionen una ley como la de los femicidios. El que asesine o le robe a un viejo que tenga el doble de condena y de cumplimiento efectivo. A los problemas que de por sí acarrean los años, se suman los de estos delincuentes. Supongo, señores legisladores, que algunos de ustedes tendrán padres todavía; además, muchos de ustedes terminarán siendo viejos y van a entender lo que pasa con nosotros".

****

Llegan cartas

Sugerencias al arzobispo

UN FELIGRÉS CATÓLICO

Al arzobispo de Santa Fe, Sergio Fenoy: un sacerdote de Catamarca tomó como ejemplo para los jóvenes a Carlo Acutis, el adolescente que va camino a ser el santo de Internet, dado a conocer por el Papa Francisco recientemente. Creería que usted podría imitarlo, para que también aquí se lo conozca mejor. Hágalo por los medios, comuníquese, muéstrese, porque no lo vemos nunca... Otra cosa: se está trabajando sobre canciones y logos, desde Catamarca para todo el país de Fray Mamerto Esquiú, para su beatificación. Usted, arzobispo, podría también invitar a la sociedad católica santafesina a sumarse a este evento, especialmente a los fieles de la Catedral Sagrado Corazón de Jesús y de San Expedito, que son miles y miles, que siguen a estos importantes santos, que sirven para la ciudad de Santa Fe. Usted tendría que hacer una convocatoria para que todos estos hermanos participen y acompañen, en nombre de la ciudad de Santa Fe y su arzobispado, con canciones y logos alusivos a la beatificación de Fray Mamerto Esquiú. Si usted está muy ocupado, hágalo por medio del equipo de trabajo que lo acompaña en su labor; que se presente en los medios para que la sociedad santafesina conozca las dos causas mencionadas. De modo de poder involucrarnos y participar de los actos religiosos, las misas, etc.

Aprovecho este mensaje para hacerle mención a la necesidad de su intervención en el añejísimo templo del Sagrado Corazón, al que se le han hecho pocos arreglos, que no sirven, porque es una estructura muy vieja. Es un templo peligroso, porque hay partes que pueden derrumbarse y provocar un accidente, de cuya estructura, por calle 1º de Mayo, hay una maqueta aprobada para que se realice el templo nuevo, pero hasta ahora no hay ninguna señal. Hay picaduras en las bóvedas. Es el pueblo santafesino que pidió eso. La parte legal y documental están en orden; así que no se puede perjudicar a la ciudad de Santa Fe, ya que necesitamos este templo nuevo para patrimonio de la ciudad, para el turismo, tal como se hace con la basílica de Guadalupe y la celebración anual de la Virgen, en cuyo caso son 10 millones de visitantes cada vez. Los Caballeros de Colón le pueden aportar el dinero para los trabajos en el templo del Sagrado Corazón. Usted, arzobispo, tiene que adelantarse y comunicarse con ellos para resolver este problema económico. Ellos participan en el mundo. No se puede dejar sin efecto algo que ya está encaminado desde hace años, para llevar a cabo la reestructuración completa del templo. Si usted no puede, se podría ocupar el padre Colombo y sus colaboradores.