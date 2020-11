"Pechito" López se consagró campeón del Mundial de Resistencia

El argentino José María "Pechito" López, junto al británico Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi, del equipo Toyota Gazoo Racing, se consagró hoy campeón del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), tras imponerse en las 8 Horas de Bahrein.

De esta manera el cordobés de Río Tercero conquistó su cuarto título mundial tras los tres en el WTCC (Turismo).

El Toyota TS050 Híbrido, con el número 7, superó al otro auto del equipo, el 8, conducido por el suizo Sebastián Buemi, el neozelandés Brendon Hartley y el japonés Kazuki Nakajima y así, tras dominar la carrera desde la pole, se quedó con las 8 Horas de Bahrein y el campeonato.

A well-deserved World Championship title for our #7 crew that wouldn't have been possible without the hard work of every member of our team. We'll all enjoy the champagne tonight! 🍾#ToyotaGAZOORacing #PushingTheLimitsForBetter #8hBahrain #WEC #TS050Farewell pic.twitter.com/VQSF9Ry0J7