La novedad es que Brian Fernández está en la lista de los convocados, que el Pulga está bien y que se suma Piovi, ya recuperado.

Domínguez repite el equipo que jugó con Independiente Las mismas caras en Colón para no perder el tren ante el Ferroviario La novedad es que Brian Fernández está en la lista de los convocados, que el Pulga está bien y que se suma Piovi, ya recuperado.

Ya quedó lejano en el tiempo aquél 28 de febrero de 2020. Esa noche de viernes, Colón recibía a Boca y disputaba el último partido de local en la Superliga. Restaba el encuentro con Talleres (allí se produjo la renuncia de Osella) y llegaría luego el cotejo con Rosario Central (debut de Domínguez) para poner en marcha la Copa de la Superliga que se acabó rápidamente por las razones que son de público conocimiento. Pasaron 8 meses y medio hasta que el Brigadier López vuelva a abrir sus puertas -relativamente, claro está- para que se dispute un encuentro oficial. Colón tendrá su debut como local y el inicio también de una serie de tres partidos en esa condición para intentar lo que hasta ahora está consiguiendo: la clasificación para la zona campeonato en esta Copa de la Liga Profesionalo.

Burián; Bianchi, Olivera, Delgado; Vigo, Bernardi, Lértora, Aliendro, Escobar; Chancalay y Morelo, serán los once titulares que repetirá Domínguez. El técnico sabalero mantiene una fórmula con la que se entrenó durante el largo período de preparación. Si bien Farías fue el titular que arrancó con Defensa, ahora vuelve a tener su chance Bernardi, un jugador que entró muy bien en ese partido inicial en Varela pero que no tuvo un buen rendimiento jugando desde el comienzo en Avellaneda.

A propósito de ese partido, quedó la mueca amarga de un resultado que podría haber sido diferente. Silvio Trucco, árbitro del que se habló mucho antes del partido, le otorgó un penal en tiempo de descuento por una mano que hoy todavía se discute y que para algunos, caso Miguel Scime, no debió sancionarse. Olivera marró la ocasión y el partido terminó en empate. De todos modos, el partido de este lunes ante Central Córdoba de Santiago del Estero puede abrir el camino de la clasificación a pesar de que resten todavía tres encuentros más.

Desde que volvió Domínguez, se dieron tres partidos con una particularidad: además de haber sido todos de visitante (se suma también el de marzo con Rosario Central), en los tres empezó ganando Colón. Dos los definió de esa manera y el otro lo pudo ganar tranquilamente si Olivera convertía el penal.

Cambiará ahora la condición -será local aunque eso pesa poco por la ausencia de público- y habrá que ver también cuál es la respuesta del equipo si es que no se presenta un partido favorable. Colón sabe aprovechar muy bien los momentos iniciales de los partidos. Así ocurrió en las tres presentaciones antedichas y luego, casi como un sello propio de su entrenador, es un equipo que aprendió a manejar la situación.

Vigo y Escobar, por los laterales, se adaptan a ser extremos con libertad para ir al ataque, como también a retroceder y sumarse a la línea de tres (Olivera, Bianchi y Delgado) para formar un vallado de cinco hombres que fortalece el aspecto defensivo. De todos modos, esto es fútbol y pueden ocurrir alteraciones, como pasó en el gol de Lucas Rodríguez ante Independiente, entrando solo a espaldas de todos los jugadores que Colón había amontonado en su área, para descolocar a Burián con un cabezazo cruzado.

A Central Córdoba, uno de los favorecidos porque la pandemia obligó a terminar los campeonatos y suprimir los descensos, no le queda otra que buscar los tres puntos en Santa Fe. Una derrota con Independiente (haciendo figura al arquero Sosa) y un empate con Defensa y Justicia lo dejó en una posición desventajosa. Perder en Santa Fe sería condenarlo a tener que ganar los tres partidos que restan si es que pretende llegar al primero o segundo lugar, que son aquéllos que pelearán por algo serio, en un torneo que, de por sí, no tiene muchos atractivos. O por lo menos no son los de antes.

La buena noticia es que Brian Fernández respondió a las exigencias físicas, forma parte del listado de convocados e irá al banco de relevos contra los santiagueños. Otro que también anduvo sin problemas en el entrenamiento nocturno del viernes, fue el Pulga Rodríguez. Y se dará, por último, la aparición de Gonzalo Piovi, recuperado de la lesión y una de los dos incorporaciones que tuvo el plantel de Domínguez para este torneo.

#Fecha3 Copa @LigaAFA Colón - @cacc_sde.



📋 Lista de jugadores convocados:



Burián

Chicco

Bianchi

Piovi

Olivera

Vigo

Meza

Escobar

Garcés

Nardelli

Delgado

Farioli

Góez

Lértora

Bernardi

Aliendro

Moreyra

Farías

Rodríguez

Chancalay

Morelo

Sandoval

Fernández pic.twitter.com/62nZC9CoZ3 — Club Atlético Colón (en 🏡) (@ColonOficial) November 15, 2020

Primera vez

Colón y Central Córdoba jugarán el tercer partido en el historial en Primera División (hasta ahora, un empate en el Nacional del 71 y una victoria de los santiagueños en enero de este año con un penal sobre el final), pero esta será la primera vez que lo harán en Santa Fe. De todos modos, en la Primera B Nacional se midieron en varias ocasiones. En total, fueron 13 los encuentros entre estos dos clubes, de los que Colón apenas pudo triunfar en dos oportunidades.

El rival también definió equipo

Luego de hisoparse, el plantel de Central Córdoba emprendió el viaje con destino a Santa Fe con una delegación integrada por los siguientes jugadores:

Arqueros: Alejandro Sánchez y César Taborda.

Defensores: Ismael Quilez, Oscar Salomón, Franco Sbuttoni, Alejandro Maciel, Jonathan Bay y Nahuel Banegas.

Mediocampistas: Cristian Vega, Ariel Rojas, Juan Galeano, Iván Ramírez, Francisco Cerro, Mateo Montenegro, Juan Ignacio Vieyra, Santiago Rosales y Leandro Vella.

Delanteros: Claudio Riaño, Abel Argañaraz y Sebastián Ribas.

El equipo sería entonces con Sánchez; Quilez, Salomón, Sbuttoni y Bay; Galeano, Vega, Rojas y Vieyra; Argañaraz y Riaño.