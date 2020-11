Recta final

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Legislatura dedicará las dos últimas semanas del Período Ordinario a definir proyectos de sus integrantes. La definición para diciembre del Presupuesto 2021, la ley Tributaria y los dos mensajes sobre conectividad.

Dos semanas le quedan al Período Ordinario de la actual Legislatura, el primero de la gestión de Omar Perotti. En forma tibia empezaron conversaciones entre líderes parlamentarios para acordar una agenda de temas que permita la sanción de normas que impulsan los diferentes espacios políticos. Noviembre será utilizado por la Legislatura para sancionar normas propias mientras que diciembre quedará para los temas que reclama y necesita el Poder Ejecutivo: Presupuesto 2021; Ley Tributaria 2021 y conectividad (empresa y crédito externo). Si se confirman los rumores de posibles vetos parciales a la adhesión de Santa Fe a la ley de ART y a la de paridad, habrá que cargarlos a la agenda de este año.

Casa Gris y Legislatura dan por descontado que los tres mensajes sobre Seguridad Pública quedarán para el año próximo. "Si aprobamos como están los proyectos demandará cuatro años su aplicación, así que es necesaria una minuciosa redacción de normas que atravesarán al menos dos gestiones" coinciden diputados frentistas y justicialistas.

En la agenda propia de Legislatura hay cientos de proyectos con media sanción y que requieren el acompañamiento de la otra cámara. El listado de temas para el clearing legislativo se terminará de definir en la semana que se inicia. Es un clásico de todos los noviembres. Muchas de esas iniciativas ahora tienen la impronta del Frente Progresista que apuntan a mantener instituciones y proyectos puestos en marcha durante la última gestión en Casa Gris como proyecto Norte, Consejo Económico Social que tendrían poca viabilidad en el Senado. También está otra vez en discusión la posible ley de Educación Sexual Integral que parece quedar sin sanción por las miradas encontradas de ambas cámaras sobre el texto. En cambio, aparecerán nuevas ciudades en el mapa político santafesino, siendo Sauce Viejo la más cercana y tal vez Monte Vera y otras cinco localidades en agenda.

Pero la negociación política central hasta fin de año pasará por la ley de leyes, el instrumento fiscal y la conectividad donde será clave y necesario para la Casa Gris lograr el acompañamiento del Frente Progresista que tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Ante este cuadro, el Ejecutivo trata de mantener unificada la postura de los senadores justicialistas que ya votaron los dos mensajes de conectividad y acercaron posturas sobre presupuesto y tributaria con Walter Agosto, Silvina Frana y Marcos Corach. El rol de éste último cobra notoriedad a la hora de buscar entendimientos propios y ajenos y ha tendido puentes con líderes de la oposición en ambas cámaras.

En el último encuentro que tuvieron Omar Perotti y Miguel Lifschitz se habló de las necesidades del presupuesto y la conectividad. En las próximas horas se conocerán varias observaciones socialistas al primer instrumento mientras que la tributaria no parece tener mayores cuestionamientos. Lo agregado sobre Ingresos Brutos a servicios on line tiene algún antecedente en el ex jefe del bloque socialista de Diputados, Rubén Galassi. A la hora de juntar recursos parecen estar todos de acuerdo más allá del impacto en el bolsillo del contribuyente.

En conectividad, hay reticencias frentistas en el endeudamiento externo y especialmente en la cifra de 100 millones cuando entienden que el plan demandaría mucho menos recursos. También hay diferencias sobre dónde ubicar la gestión y no son pocos los que no coinciden en hacerlo en la actual empresa de gas y energías renovables. Pero la mayor preocupación es la que expresan un número no despreciable de pequeños y medianos empresarios santafesinos que invirtieron durante años en mantener conectados a decenas de pueblos y ciudades llevando, primero la televisión por cable, y luego internet. En el Poder Ejecutivo dicen compartir la preocupación pero garantizan que la norma no apunta a sacarlos del escenario sino de interactuar. Será clave la letra chica donde hay muchos ojos expectantes.