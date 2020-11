Finalizó la 113º ExpoRural de Rafaela y la región

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La tradicional muestra se cerró con un acto reducido y transmitido en línea donde se destacó el centenario del Concurso de Vacas Lecheras, el 70º aniversario del Control Lechero y los 25 años del grupo GAMA.

Es la primera vez que un acto formal de la muestra se da en un marco de tanta quietud. Con una presencia reducida por las condiciones impuestas por la pandemia de Covid-19 el acto se hizo durante el atardecer de este viernes, frente al Salón de Industrias, según informaron desde su sitio web.

Con la presencia de los integrantes de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Rafaela, del ministro de la Producción, Daniel Costamagna, del director provincial de Lechería, Abel Zenklusen; el intendente de la ciudad, Luis Castellano; el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero; el subdirector de la Unidad Regional V, José Carruega; y el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Diego Castro.

De manera virtual y a través del canal de YouTube de la entidad estuvieron conectados Jorge Chemes, el presidente de CRA y Carlos Castagnani, presidente de Carsfe. El gobernador Omar Perotti, envió una carta saludando a la entidad por el empeño para desarrollar esta edición.

Este 2020 marca el centenario del Concurso de Vacas Lecheras, competencia única en su tipo en el país, que es orgullo para la raza Holando Argentino. El dedicado trabajo y el entusiasmo de los competidores, cabañeros, cuidadores y ayudantes constituye un atractivo esencial en la muestra y un ejemplo para el país. Los ejemplares premiados representan lo más exquisito de la raza y el emblema de la estructura productiva, económica y social del centro-oeste de la provincia de Santa Fe. Se festejaron también los 70 años del Control Lechero, el servicio más antiguo que presta de la entidad.

Del mismo modo, pero celebrando 25 años, el Grupo de Ayuda a Mujeres Agropecuarias fue reconocido por compartir, apoyar desafíos y buscar soluciones desde y para la familia agropecuaria.

Luis Castellano, junto a la presidente de GAMA, Noelí Demarco, y las integrantes Beatriz Zenklusen, Beatriz Podio y Ana Ferrero descurbrieron también la placa que se ubicará frente al Salón de Industrias a descubrir la placa conmemorativa.

Al momento de compartir los discursos, la presidente de la entidad sostuvo que “es el momento de torcer para bien el rumbo de la historia. Concertemos bases y principios para lineamientos comunes de crecimiento, aceptemos las diferencias, respetemos las particularidades y desde las coincidencias empecemos hoy a recuperar ese país grandioso e infinito al que soñamos pertenecer”, poniendo de relieve la disposición del campo a sumarse al desafío.

Seguidamente el Intendente Castellano también habló, reconociendo los espacios de intercambio compartidos con la Sociedad Rural de Rafaela, el trabajo sobre la inseguridad rural, pero también mencionó que “la discusión de los fitosanitarios que no va a ser fácil, pero hay que asumirla”.

Antes del cierre del acto, Jonatan Santillán amenizó el momento interpretando “Viva la vida” de Coldplay, en una noche especial en la que toda la expectativa se centró en volver a tener el predio repleto de visitas para el año próximo, augurando que se pueda recuperar los sonidos habituales de la ExpoRural de Rafaela.

La mirada de su presidenta

En el acto de clausura, la titular de la entidad, Noerma Bessone, destacó que este año el mundo quedó sumergido en un escenario "desconocido y desafiante para el que aún seguimos trabajando denodadamente con el propósito de adaptarnos e intentar mejorar las condiciones que nos rodean".

Y agregó que ha sido muy complejo y doloroso de transitar, altamente exigente para la toma de decisiones y un verdadero reto al momento de continuar con las acciones planificadas.

"Con enorme esfuerzo, muchos temores y no menor riesgo esta semana pusimos a disposición del público nuestra 113° edición de la ExpoRural Rafaela y la Región, primera versión en línea, que ha tenido una respuesta altamente gratificante y doblemente valiosa para nuestra institución".

Luego de los agradecimientos de rigor, expresó que queda demostrado que el trabajo en equipo no sólo es necesario, sino que nos hace mejores para el cumplimiento de metas. "La Sociedad Rural de Rafaela, consciente de su centenario rol e importancia no solo para el sector sino para la comunidad en la que está inserta, arbitró los mecanismos que estaban a su alcance para continuar aportando ideas, circulando proyectos, brindando alternativas y posibles soluciones. Así participamos de todas las iniciativas y multiplicamos los mensajes del Consejo Económico, Social y Sanitario de Rafaela, órgano esencial en la coordinación de acciones en medio de esta pandemia". En este marco, remarcó haberse sumado al Proyecto Periurbanos Productivos del INTA Rafaela, valorando el trabajo profesional y su relevancia en el territorio.

"Siempre compartiendo e integrando equipos capaces de sumar lógicas de trabajo y aportes específicos como por ejemplo el que refiere al 100° aniversario del Concurso de Vacas de Lecheras y a los 70 años del Control lechero junto a UNRAF e IDESA de Ataliva. Esta iniciativa conjunta que ya iniciamos constituirá un material audiovisual referido a la historia, trayectoria y aportes desde este lugar de la Cuenca Lechera Santafesina. Quiero destacar la labor incesante de cabañeros, cuidadores, colaboradores y sus familias que durante un siglo representaron dignamente a la producción lechera, en los inicios con la raza Shortorn y después con la valorada Holando Argentino. Honramos con dignidad y respeto el legado de tantas generaciones".

A su turno, también destacó la relevancia del trabajo institucional junto a 30 entidades rurales de la provincia como lo es nuestra activa participación en CARSFE. "Desde allí iniciamos mediante la Comisión de Comunicación un intenso trabajo de análisis, autocrítica y proyección del sector agropecuario. Como resultado concreto la semana pasada se realizó el Congreso CARSFE “Tenemos que hablar. Un Puente entre el campo y la ciudad”, expresión que representa cabalmente la intención de lograr consensos y establecer múltiples caminos hacia el diálogo, consensuados a nivel nacional a través de CRA".

Finalmente, apeló a que "nuestra querida Argentina, Nación a quien la democracia le costó capítulos negros de su historia, sufre hoy quizás el mal mayor para sus ciudadanos: el desentendimiento, el egoísmo, la lucha de poder y la obstrucción de la justicia. Los objetivos no son el bienestar de todos los ciudadanos sino lograr intereses propios que en su lógica perversa llevan a construir mayor poder social y económico, más dependencia y menos posibilidad de desarrollo para las personas. Los exiguos recursos de nuestro Estado son destinados a alcanzar intereses parciales y arbitrarios que terminaron por dividir a la Argentina y a dejar este panorama".

Bessone enfatizó que hay "18,5 millones de pobres y 4,7 millones de indigentes. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec indicó que la pobreza afectó a 40,9% de los argentinos en el primer semestre del año, el más golpeado por la profundización de la crisis económica impulsada por las medidas para contener a la pandemia.

"El porcentaje de chicos de 0 a 14 años pobres aumentó de 52,6% a 56,3% en tan sólo 12 meses. Esto significa alrededor de 6,1 millones de niños afectados.

"En un país cuyo principal valor es producir alimentos esto no sólo es desgarrador sino también inadmisible.

"El espacio agropecuario y agroindustrial están capacitados, actualizados y dispuestos… se requieren condiciones viables para su óptimo desarrollo.

"Necesitamos señales confiables de nuestros gobiernos para saber que quieren cambiar esto. Debido al sistema de dádivas y subsidios el gasto público se ha vuelto inmanejable. Está completamente ausente la transparencia de las decisiones, en el uso de recursos, en acciones con metas comunes.

"Sufrimos una inequidad constante que desgasta y aniquila a algunos en favor de la resolución de problemáticas que no sólo no disminuyen sino que se acrecientan. Los viejos modelos no se adaptan a las nuevas realidades.

"Hay que estar dispuestos a la revisión permanente de procesos para direccionar hacia la eficiencia y eficacia en una verdadera transformación de esta sociedad resquebrada, avergonzada y triste.

El campo está dispuesto. SUMÉMONOS TODOS", cerró Bessone.