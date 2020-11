Nadia Di Cello, ex Chiquititas, realizó su descargo luego del arresto de su esposo por narcotráfico

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La artista narró lo mal que la está pasando desde que el conductor Ángel De Britto dio detalles al aire de la situación judicial de su esposo, quien fue encontrado con cocaína y otros estupefacientes en un allanamiento.

La actriz Nadia di Cello, recordada por su participación en la telenovela infantil Chiquititas (1995), se encuentra envuelta en medio de un escándalo tras el arresto de su esposo, Fernando Migliano, por narcotráfico.

A través de una extensa publicación en Instagram, la actriz dijo estar atravesando la peor etapa de su vida, y culpó al periodista Ángel de Brito de su mal trago, luego de que este revelara en su programa Los ángeles de la mañana, que su esposo fue detenido por comercializar estupefacientes, cocaína, LSD y marihuana. “Esa persona me destruyó en todos los sentidos”, lamentó.

En esa línea, la ex Rincón de Luz realizó su descargo sobre el caso: “Solo les quiero decir que yo hoy perdí todo tipo de felicidad. Jamás me vi envuelta en nada, yo tenía una carrera que jamás se basó en escándalo y siempre en brindar amor, transmitir felicidad, aun si mi corazón estaba roto”.

También dio a conocer la razón de su silencio frente a su situación: “Acá hay muchas personas que estamos sufriendo, por lo que pasó y no voy a hablar. ¿Por qué no puedo hablar? porque si hablo corremos muchos riesgos mis hijos y yo”.

Además, la intérprete de Nadia Cáceres en Chiquititas avisó que no tolerará el acoso en redes sociales: “Se creen con el derecho de venir acusarme (...) Ahí están mostrando su ser y todo todo vuelve en esta vida, no se gasten en escribir por qué serán bloqueados y borrados”.

Para cerrar el post, Nadia di Cello expresó: “Realmente nadie sabe lo que hace, casi 9 meses estoy viviendo un horror en todos los sentidos (…) Yo perdí todo, pero aprendí mucho y más sobre mí. Hoy me abrazo, me valoro y no voy a permitir que nadie venga a pisotearme”.

Detalles del caso

Fernando Migliano, su marido desde hace un poco más de un año y papá de sus dos hijos está detenido por narcotráfico, según contó Ángel de Brito en su programa. “Se lo acusa de venta de estupefacientes, en un allanamiento encontraron cocaína, LSD, nueve plantas de marihuana, una de 1,65 metros de altura y balanzas”, dijo el conductor.

En el allanamiento, que se realizó en Villa Adelina, y que estuvo a cargo de agentes de la policía Federal y de la Bonaerense, se secuestró “un Audi, una moto, una computadora. estupefacientes, alucinógenos y elementos vinculados al fraccionamiento, bolsas, papel, elementos de corte y sustancias químicas”. También encontraron una bolsa con éxtasis y otra con pastillas.

Matías Morla, conocido por ser el abogado de Diego Maradona, representa al detenido que fue hallado según leyó el expediente De Brito, con “un kilo de cocaína en Ramos Mejía”. Además, agregó que el 12 de mayo el detenido había ingresado al hospital con un accidente cerebro vascular isquémico.