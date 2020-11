https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 16.11.2020

Espectáculos Rocío Marengo es la nueva eliminada del Masterchef Celebrity

Nueva gala de eliminación en Masterchef Celebrity y, como es habitual todos los domingos, Damián Betular, Dolli Irigoyen y Donato de Santis evaluaron a los participantes de delantal negro a lo largo de dos pruebas. De ese modo, Sofía Pachano, el "Turco" García, Claudia Villafañe, Rocío Marengo, Analía Franchín y Cristian Sancho (en reemplazo de Vicky Xipolitakis) se sometieron a varios desafíos en los que la papa fue la gran protagonista.

Cada uno de los participantes encontró en su estación la ya famosa "caja misteriosa", y pronto intentaron adivinar con qué podían encontrarse. Al momento de levantar la tapa, decenas y decenas de papas se desparramaron por todos lados. Los jurados anunciaron entonces que la primera prueba era demostrar si eran buenos ayudantes de cocina, y para eso debían pelar la mayor cantidad posible de papas.

Luego de tres minutos, los especialistas recorrieron todas las cocinas a ver quiénes eran los ganadores, y con doce en su haber, Claudia y Rocío se convirtieron en las beneficiadas de la ronda. En ese momento, Betular anunció la segunda etapa de la noche: "Con las papas que pelaron y los ingredientes que les vamos a entregar, van a tener veinte minutos para realizar chips and dips".

El beneficio que ganaron Claudia y Rocío fue el de sacarle un ingrediente del cajón a alguno de sus compañeros. Villafañe le quitó un pomelo a Analía, mientras que Marengo le sacó la palta a Sancho.

Luego de probar todas las papas, los jurados anunciaron que las mejores, por su crocancia y por las salsas producidas, eran las del Turco, que muy sorprendido confesó: "Mi primer beneficio en Masterchef, no lo puedo creer ni yo".

Reversionar la papa

Finalmente, la velada entró en su última etapa, en donde el jurado anunció que los cocineros debían preparar un plato centrado en la papa, y los alertaron que -en caso de hacer algo tradicional- debían buscar la forma de modernizarlo. Por ser el ganador de un beneficio, Betular, De Santis e Irigoyen compartieron unos minutos con el Turco en el que lo asesoraron con respecto a su preparación.

En el momento de la presentación, la primera en pasar fue Claudia Villafañe con sus ñoquis reversionados de papa y albahaca. En la degustación, Dolli consideró que fue una pena que no asumiera ningún riesgo, aunque el resultado era muy bueno. En su turno, Analía Franchín fue con un revuelto gramajo que conquistó a Betular, al punto de confesarle que podría comerse el plato entero. Donato también fue muy efusivo y pidió un aplauso.

El Turco García cocinó una papa rellena con salsa bolognesa, lo que le valió un alentador comentario de Donato, que le dijo: "Ahora construís los platos hacia arriba, ya no son los desmenuzados que ni se entendían lo que eran. Este intento está bien". Sofía se animó a hacer dos comidas, unos churros y un rusty de papa, pero Damián le aconsejó que no se complicara tanto con dos opciones: "Los sabores son perfectos, pero esa exigencia que tenés no la desbordés, usala en un plato para perfeccionarlo".

El "chori papá" de Rocío Marengo fue de los platos que menos interesaron al jurado, aunque el pastel de papa de Sancho también dejó a los especialistas poco satisfechos. Por los pobres resultados de sus platos, ellos dos fueron quienes quedaron en la cuerda floja, hasta que finalmente el jurado anunció que la eliminada era Marengo.