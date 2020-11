Las jubilaciones atrapadas en el debate de la fórmula

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 16.11.2020

8:55

Según Idesa, los principales problemas los generan el otorgamiento indiscriminado de beneficios con moratorias y los tratamientos especiales. La nueva forma de actualizar haberes “no reemplaza el necesario ordenamiento”.

Un informe de Idesa sobre el debate de la fórmula de actualización de las jubilaciones, expone que “las actuales reglas previsionales hacen promesas que no se pueden cumplir porque no tienen financiamiento. Mientras esto no cambie la válvula de escape seguirá siendo licuar las jubilaciones con alta inflación y manipular la movilidad previsional”.



“A partir del 2009, el crecimiento del gasto previsional fue desestabilizante: aumentó un 65% por encima de lo que creció la economía.En el 2017, con el cambio en la fórmula de movilidad y la aceleración inflacionaria, el gasto previsional bajó en términos de PBI. Cuando correspondía aplicar el ajuste por la inflación, el actual gobierno suspendió su aplicación”.



El instituto que dirige el economista Jorge Colina reclamó “un debate más racional, con respaldo de estudios actuariales, sincero y que aborde lo importante. Con el ordenamiento del sistema previsional es posible mejorar la equidad distributiva y la sustentabilidad fiscal, paso imprescindible para recuperar la estabilidad macroeconómica”.



Idesa repasó que “un punto central de la vieja fórmula de movilidad, que ahora el gobierno quiere restablecer, es el tope. La regla establece que, si el aumento que surge de la fórmula de 50% salarios / 50% tributos es superior al incremento de los ingresos totales de la ANSES más un 3%, entonces, se aplica este último cálculo.



“Desde el oficialismo -añade- se enfatiza que así se recuperará la sustentabilidad porque se asegura que los haberes no subirán por encima de los recursos disponibles. Desde la oposición critican que esta limitante licuará los haberes si la inflación es superior al aumento de los ingresos de Anses”.



Según datos del Ministerio de Economía, entre los años 2000 y 2008 el gasto en jubilaciones y pensiones pasó de 5,3% a 5,2% del PBI con un descenso hasta el 3,9% en el 2005 y posterior recuperación.



“A partir del 2008 el gasto en jubilaciones y pensiones creció de manera acelerada hasta 8,5% del PBI en el 2017. Entre el 2017 y 2019 cae de 8,5% al 8,1% del PBI”, expuso el análisis en base a datos oficiales, repasando por un lado el crecimiento del gasto sin financiamiento, y por el otro la licuación de jubilaciones por inflación.



“Estos datos muestran que mientras no hubo regla de movilidad (2000 – 2008) el gasto en jubilaciones y pensiones se mantuvo controlado. La inflación licuaba las jubilaciones que eran aumentadas discrecionalmente por el Poder Ejecutivo por decreto. Como esta arbitrariedad no fue tolerada por la Justicia, en el 2009 se empieza a aplicar la regla de movilidad, que ahora se quiere restablecer”.



Según Idesa “es claro que la manipulación de la movilidad permite transitoriamente licuar el gasto previsional. La contrapartida es la justificada irritación de la población y la masiva litigiosidad. El problema de fondo es que el desorden en las reglas de beneficios genera una expansión del gasto que no se puede financiar de manera genuina”.

Puntos críticos

El análisis evalúa que “entre los puntos más críticos operan las moratorias que dan indiscriminadamente jubilaciones contributivas sin aportes, el crecimiento del doble beneficio, en particular, personas que tienen una jubilación por moratoria más la pensión por fallecimiento del cónyuge y la profusión de regímenes especiales (“de privilegio”) que jubilan gente con menos edad, menos años de aporte y/o mayores beneficios al régimen general.

Dilema

El gobierno nacional elevó al Congreso un proyecto de ley para modificar la regla de movilidad previsional. “Quiere volver a la fórmula que había antes del 2017, la cual estipulaba que los haberes se ajusten 50% por salarios y 50% por recursos tributarios”, lo que pone en caja el régimen pero licúa haberes. La norma suspendida por el gobierno actual “establece que los haberes se actualizan en un 70% por inflación y en un 30% por evolución de los salarios registrados”.