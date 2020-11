https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mandy Moore recibe el galardón por su participación en This Is Us Crédito: Twitter

Jennifer López recibió el People´s Icon Se entregaron los premios People´s Choice Awards

Este domingo se entregaron los People´s Choice Awards, reconocimiento a los artistas de la música, el cine, la televisión y la cultura pop.

La ceremonia fue realizada en Santa Mónica, California y fue conducida por Demi Lovato. La misma fue celebrada de manera virtual, sin embargo varios artistas pudieron decir presente en la gala.

Los principales ganadores

Película: Bad Boys For Life

Película de comedia: El Stand de los Besos 2

Película de acción: Mulan

Película de drama: Hamilton

Película Familiar: Onward

Actor masculino de cine: Will Smith

Actriz femenina de cine: Tiffany Haddish

Actor de drama: Lin Manuel Miranda

Actor de comedia: Joey King

Actor de acción: Chris Hemsworth

Show de TV: Grey’s Anatomy

Serie para una maratón: Outer Banks

Show de drama: Riverdale

Shows de comedia: Never Have I Ever

Reality Show: Keeping Up With The Kardashians

Shows de competencia: The Voice

Artista masculino de la televisión: Cole Sprouse

Estrella femenina de la televisión: Ellen Pompeo

Estrella de la televisión en drama: Mandy Moore, This is Us

Actor de comedia: Sofia Vergara

Talk show diurno: The Ellen DeGeneres Show

Talk show nocturno: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Artista masculino: Justin Bieber

Artista femenina: Ariana Grande

Grupo: BTS

Canción 2020: “Dynamite”, de BTS

Artista latino: Becky G

People’s Icon Award: Jennifer Lopez