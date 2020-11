Colón, el equipo argentino que más demoró en volver a casa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pasaron 262 días del último partido en el Brigadier López. En el caso del "Barba" Domínguez, desde que volvió como DT nunca jugó de local con su equipo: Arroyito, Florencio Varela y Avellaneda. Si gana Colón, queda como líder y "casi" clasificado en su zona.

Mejoró el doble "5". En la imagen, Federico Lértora, con el control de la pelota en la zona de medios. El ex Belgrano levantó mucho en este arranque, lo mismo que Rodrigo Aliendro. Crédito: Ignacio Izaguirre - Pool Argra

Luego de casi 9 meses sin pisar la hierba del Cementerio de los Elefantes, Colón volverá esta noche a su casa vacía por las cuestiones lógicas en medio de esta pandemia y lo hará de la mejor manera: está invicto con dos complicadas excursiones de visitante (goleó a Defensa y empató con Independiente) y puede quedar, si gana, como puntero de su zona, luego del empate del "Halcón" con los "Diablos Rojos". Desde los cálculos, al tocarle dos partidos seguidos en condición de visitante en esta Liga Profesional, es Colón el equipo del fútbol argentino que más tiempo demoró en volver a jugar de local en su campo.

También será especial el retorno de Eduardo Domínguez, ya que el "Barba" arrancó este segundo ciclo en Colón en modo salida: antes que se corte, goleó a Rosario Central en Arroyito; desde el retorno, 3-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela y el 1 a 1 con Independiente en Avellaneda. Hoy, volverá a experimentar esa idea de sentarse en el banco local del Brigadier López.

En los dos partidos que jugó, el equipo mostró buenas señales, más allá de regalar (gol del "Rojo" y penal malogrado) dos puntos sobre la hora en Avellaneda. Y el empate ajeno, le abre las puertas de par en par: en caso de sumar los tres puntos se quedará con el liderazgo de la zona y con "casi" media clasificación en el bolsillo.

El entrenador prometió, más allá que se juega sin gente, un Colón más "protagonista" en condición de local, donde ahora tendrá tres partidos al hilo: hoy Central Córdoba, el sábado Defensa y luego Independiente. "La cuestión de la falta de público influyó en el mundo, no es lo mismo jugar en la cancha de Barcelona con 90.000 o 100.000 personas que hacerlo sin público. Nosotros sabemos que de local llevamos 25.000 personas, que nos alientan, que cuando el equipo va bien tenemos un estadio completo, es un apoyo extra que tiene el equipo. No lo vamos a tener pero sí tenemos la vibra que nos están acompañando, a eso lo sentimos. Nuestra propuesta como local debe ser mucho más fuerte que de visitante", dijo el "Barba" Eduardo Domínguez por la 96.7 en la previa del partido de esta noche.

Es casi un hecho que irán los mismos once de Avellaneda, ratificando la confianza para el cordobés Christian Bernardi y dejando en el banco la frescura de Facu Farías. Los tres en el fondo (Bianchi, Olivera y Delgado) para cuidar a Leo Burián. Dos laterales-volantes (Vigo por la derecha y Escobar en la izquierda), el doble-cinco (Lértora con Aliendro) y la ubicación "libre" de Bernardi. Arriba, Chancalay con el colombiano Morelo.

En cuanto a las opciones de recambio, si el gol no llega temprano, tiene esta vez "de todo" el entrenador sabalero en el banco: "Pulga" Rodríguez, Brian Fernández y el "Loquito" Sandoval como refrescos.

"En principio somos un equipo reducido, y en ciertos partidos hay que cuidar a algunos juveniles porque vienen creciendo y no están preparados para jugar en Primera. Los estamos llevando de a poco. Los partidos ante Defensa e Independiente fueron diferentes. Con Defensa creíamos que la experiencia nos iba a servir y nos sirvió. En tanto que con Independiente, con los juveniles que son rápido, en una contra podíamos terminar el partido. Tuvimos pero no pudimos concretar, nos empataron en el final y no pudimos conseguir el triunfo con el penal a favor. Al partido el empate le sentó bien, salvo los últimos 20 minutos de Independiente, aunque solo tuvo una llegada de gol, y se repitió con centros intrascendentes", analizó el DT en la 96.7 de cara al partido de esta noche contra los santiagueños.

Con arbitraje de Jorge Balino (algunas veces resistido por los jugadores adentro de la cancha y por los hinchas sabaleros), desde las 21.15 vuelve el "Negro" de Santa Fe a su reducto. En pandemia, fue Colón el equipo argentino que más demoró en retornar a su hierba. Esta noche se termina la vigilia.

Otra vez problemas con los controles

En la previa del partido de esta noche, una vez más se repiten los inconvenientes entre la directiva de Colón y el gremio de UTEDyC. Desde el club argumentan que "de acuerdo al protocolo, con ocho (8) empleados se puede trabajar para abrir un estadio donde no concurre público. Nos vamos a limitar a eso".

De los 11 empleados "mensualizados", 7 fueron hisopados para trabajar hoy y el "octavo" es el encargado Azuaga. ¿Qué reclama el gremio?: que para abrir las puertas, el ingreso de micros, ambulancias, cabinas de prensa, etc. "se necesita a la gente de rama por reunión y no convocaron a nadie". Una novela, la del gremio y Colón, de nunca acabar.