Marcos Peano y Matías Nani dieron positivo y ya están descartados para el partido de ida por la Sudamericana. La situación de Cuqui Márquez es distinta y estará, seguramente, en condiciones de viajar y jugar si así lo dispone el DT. Antes, hay que disputar un partido importante ante Arsenal en búsqueda de la clasificación en el torneo local.

Dos jugadores más fueron aislados por el virus... Preocupación por lo que viene para Azconzábal por culpa del COVID Marcos Peano y Matías Nani dieron positivo y ya están descartados para el partido de ida por la Sudamericana. La situación de Cuqui Márquez es distinta y estará, seguramente, en condiciones de viajar y jugar si así lo dispone el DT. Antes, hay que disputar un partido importante ante Arsenal en búsqueda de la clasificación en el torneo local.

El arquero Marcos Peano y el defensor Matías Nani dieron resultado positivo de COVID, detectables el viernes 13 y sábado 14, respectivamente, por lo que se aislaron y ya están descartados para el viaje a Bahía pues no le darán los tiempos para la recuperación total.

El partido en Brasil se jugará el martes de la semana que viene y el plantel, al igual que aconteció en el caso del viaje a Guayaquil, partirá a la ciudad del norte brasileño el lunes por la tarde, luego de realizar en Santa Fe el último entrenamiento, por la mañana.

Antes, Unión jugará un partido importante en búsqueda de la clasificación para la zona Campeonato de la Copa de la Liga Profesional. El viernes a las 17.10 visitará a Arsenal, en el Viaducto. Ambos equipos tienen idénticas campañas hasta el momento: un triunfo, un empate (entre ambos, en Santa Fe) y una victoria (los dos le ganaron a Racing). Ya Atlético Tucumán ha sacado una ventaja (ganó los tres partidos) y Racing no pudo sumar una sola unidad. Si en la visita al Jardín de la República, la Academia no consigue una victoria, quedará prácticamente eliminado de la competencia y la clasificación estará supeditada a un mano a mano entre Unión y Arsenal, ya con Atlético -en el hipotético caso de que le gane a Racing- con los puntos suficientes para darse por clasificado.

¿Qué pondrá Azconzábal el viernes?, no hay que ser un erudito para imaginarlo: un equipo con muchos suplentes. Por empezar, es posible que le otorgue descanso a Nery Leyes, que venía acumulando partidos y no anduvo bien el viernes en Tucumán. Si bien el tiempo de descanso entre el partido con Atlético al de Arsenal es suficiente (una semana), hay que pensar en el partido en Bahía. Y en tren de ese objetivo y de esas prioridades, seguramente apuntará a preservar a casi todos -o directamente todos- los que luego estarán en Bahía.

Por eso, no sería descabellado pensar en Gerometta, en Esquivel, en Nardoni, en Bucca, en Zenón, en Luna Diale, en Elizari, en Assis y hasta en el mismo Calderón, que no ha tenido mucho rodaje con este entrenador y máxime ahora que no lo tendrá en cuenta por dos partidos a Nani.

El retorno este lunes a los entrenamientos hizo que el plantel también pueda descansar después de una intensa seguidilla de partidos y preparándose para lo que se avecina. Entre el partido del viernes ante Arsenal y la revancha con Bahía, Unión deberá afrontar cuatro partidos en diez días, definiendo todo en ese lapso: si clasifica a los cuartos de final de la Sudamericana o queda eliminado; y si clasifica a la zona Campeonato de la Copa de la Liga Profesional o se tiene que conformar con disputar la ronda consuelo, que apenas tiene como premio la clasificación para la Sudamericana de 2022.

Se reitera que Unión viajará el jueves a Buenos Aires, el fin de semana habrá un nuevo hisopado y el lunes volará en charter a Bahía, para jugar el martes y retornar de inmediato a Santa Fe. Como el rival de la fecha siguiente es Racing y la Academia también juega Copa Libertadores (enfrenta en octavos de final a Flamengo), los dos equipos afrontarán el compromiso con equipos alternativos y será ubicado el viernes o a más tardar el sábado de la semana que viene.

Hasta ahora, Unión lleva embolsados 1.175.000 dólares por estas tres fases de la Sudamericana. En caso de superar a Bahía, sumará 600.000 dólares a ese monto y ya estará en los cuartos de final de este certamen.