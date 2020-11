Axel Werner va por más crecimiento

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El arquero ex Atlético habló de su última temporada en México, donde terminó defendiendo los colores del Atlético San Luis en el terreno de juego.

La pandemia de coronavirus ha dejado huella en todos los aspectos. Desde lo económico, lo político o lo social. Incluso, el mundo deportivo tampoco le escapa a la complicada situación sanitaria, donde la vuelta del fútbol profesional tuvo muchas idas y venidas.

Uno de los países que regresó y pudo disputar su campeonato fue México. Si bien en un primer momento suspendió su certamen tradicional, los equipos disputaron el "Guardianes 2020", mientras la pandemia seguía su curso. El arquero Axel Werner, surgido de Atlético de Rafaela, fue uno de los jugadores argentinos que volvieron a la actividad en el momento más álgido de la situación epidemiológica a nivel mundial con el Atlético San Luis, y contó como fue su experiencia personal y colectiva durante estos últimos meses. "Fue una temporada de muchos cambios. Lo que más se puede subrayar es el poder de adaptación. Creo que lo pude hacer y tanto el equipo como la liga también. Me parece un protocolo a copiar, donde la liga ha podido seguir adelante", mencionó en diálogo con Diario Castellanos.

Si bien la temporada futbolística del Atlético San Luis no fue la esperada, donde finalizaron últimos con sólo tres triunfos en 17 encuentros, Werner hizo un balance sobre su situación personal donde terminó defendiendo el arco el equipo. "Me tocó quizá no arrancar de entrada en el torneo y después, con el pasar de las fechas, encontrar continuidad y por momentos un rendimiento en el cual me sentí bien", analizó.

Seguidamente, reconoció que no fue el torneo que realmente esperaban. " Tuvimos muchas derrotas a lo largo de la temporada y eso para lo que apuesta el club no estaba en los planes. Imaginábamos una temporada entrando a liguilla y peleando por algo importante y se dio todo lo contrario, los resultados no se dieron, sufrimos un montón de factores pero hubo un rendimiento individual y grupal que no era lo esperado", reconoció.

Por otra parte, aunque insistió en que deben realizar una profunda autocrítica, no olvidó mencionar otros factores que influyeron en el andar del equipo a lo largo del certamen. "Sufrimos cosa importantes a lo largo de la temporada, por culpa del covid, donde el 80 por ciento de los jugadores se infectaron, lo sufrimos mucho, muchos lesionados, bajas importantes, de peso y eso nos fue debilitando a lo largo de la temporada", manifestó el arquero.

Pensando en lo que viene, Werner reconoció que sus aspiraciones son "siempre las mejores desde lo individual. También poder lograr la mayor cantidad de partidos y lograr esa continuidad que busco y que se me dio a final de temporada más allá de los resultados".