Línea directa

El protagonismo de la hinchada

AMALIA ISSA

"Quiero darle un mensaje al presidente del club Colón, Sr. Vignatti: soy una colonista de alma; una persona mayor, que toda mi vida he ido a la cancha; pero quiero decirle que estoy muy disconforme con el mural que se ha hecho. Porque se los quiere a Los Palmeras, sí, pero ahí el protagonismo, la historia toda la hizo la hinchada, la que tiene que estar en primer plano. No los integrantes del conjunto, como Cacho Deicas adelante de todos, como tapando al resto. Es al revés: la hinchada fue la que agrandó a Los Palmeras. Porque cuando ellos tocaron y empezaron a cantar, esa hinchada inmensa, esas más de 40.000 personas que fueron ahí los agrandaron a Los Palmeras y no al la inversa. A ningún sabalero le gustó eso. Yo los conozco de joven, tengo la edad de ellos, pero no me parece bien que estén adelante. Me molestaría que si al volver a la cancha (si Dios quiere y puedo concurrir a un partido algún día) los veo a ellos dos ahí adelante, porque no son los protagonistas. Si el Niño de Cobre se equivocó, que arregle el mural, porque como es un genio en eso, va a saber hacerlo muy bien. Adelante tiene que estar la hinchada. Y arriba de la cancha, en el escenario que hay, ahí tienen que estar Los Palmeras. Yo creo que hubo un error, todos somos humanos, pero creo que la mayoría de la gente está disconforme. Como sabalera de alma, le pido a Vignatti que cambie ese sector del mural".

****

El mal estado de la ciudad

MARIO PILO

"Faltan luminarias en puntos claves de la ciudad, que alientan la violencia, como sucedió en la autopista Santa Fe-Santo Tomé, o en los ingresos y en la propia costanera. Asimismo, el estado de las calles es desastroso y no está peor solo porque no hay lluvias frecuentes. En la administración Corral, se anunció un plan de bacheo, en 2019, de más de $ 100 millones. Pero esa administración no solo dejó un déficit sino, además, una deuda de más de $ 1.000 millones, incluso la deuda con la Caja de Jubilaciones".

****

Legislar para cuidarnos

UN CIUDADANO

"Al adjunto de la Defensoría del Pueblo, Jorge Henn: me llama la atención que habiendo sido vicegobernador, luego diputado y hoy defensor del pueblo, ante los medios televisivos usted salga a dar información sobre lo que es el nuevo negocio de envío por celular de mercaderías, etc., y advierta sobre la acción de los 'truchos', que engañan, estafan, sacan información y datos personales del ciudadano, etc. Pero yo le digo que usted tiene que accionar y tomar medidas, junto a los legisladores, inmediatamente, de resguardo y protección del consumidor, no dar consejos simplemente... A esto hay que denunciarlo en la Justicia, no decirle a la ciudadanía qué tiene que hacer para cuidarse. Usted trabaja con todo un equipo de profesionales para abordar esta problemática y hacer lo que corresponde para que esta maniobra no continúe, como también notificar a las empresas de telefonía para que todos, conjuntamente, tomen las medidas pertinentes y actuar en defensa del usuario, del pueblo. Por favor, ocúpese".

****

Sigue el reclamo

HORTENCIA MENDOZA

"Sigo llamando a Telecom, cansada, para que me vengan a solucionar el problema que me dejaron: estoy sin Internet; ellos arreglaron una cosa y rompieron otra... Llamo a Telecom y me salta siempre que las líneas están ocupadas y no me puedo comunicar. Por eso tengo que recurrir a este espacio, porque no me atienden. Lo único que les pido es que vengan para reconectarme Internet. Estamos pagando $ 3.000 Internet y no tenemos, y corresponde que vengan a reparar lo que rompieron... Estoy muy mal, muy mal. Soy una persona mayor y no tienen consideración. Por favor, que de Telecom me llamen y vengan. Mi teléfono es: 4598898".