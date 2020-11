Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Carta abierta de un jubilado a los partidos políticos y a los políticos

CARLOS RÍOS FLORES

No estamos pidiendo nada que no sea ya nuestro. Todo lo que ven ahora a vuestro alrededor lo hicimos nosotros. Levantamos a un país que venía de una dictadura. Tuvimos que estar curando heridas que no cicatrizaban, pero encontramos una manera de convivir con ellas. Ayudamos a nuestros padres hasta el fin de sus días. No había ayudas sociales ni planes, eran los hijos los que tiraban del carro. Sacamos adelante a nuestras familias con muchos niños y pocos medios. Trabajamos de sol a sol en pueblos y ciudades. Y construimos la Argentina que hoy gobiernan, como si fuera solo de ustedes.

Llevaron a nuestros hijos a una crisis económica, que nosotros hemos mitigado, acarreando con nuestros nietos, compartiendo macarrones, tejiendo familia para que no se desmoronaran en su desesperación.

¡No tienen derecho a pedirnos más sacrificios! Queremos tener lo que nos corresponde: una jubilación que nos permita vivir dignamente.

Señores diputados: pónganse a trabajar como hicimos nosotros y resuelvan sus problemas. Revisen todos sus sueldos y pensiones vitalicias. Sus viajes, sus dietas, sus asesores, sus contratos añadidos en las comisiones. Reduzcan gastos empezando por ustedes.

No salgan a la calle ahora en las manifestaciones, para hacer propaganda ante el próximo año electoral.

No utilicen el Congreso como si se tratara de un circo, de una comedia chabacana, con insultos, descalificaciones y chistes malos. No nos hace ninguna gracia ver qué tono agresivo, de rabia contenida, utilizan en sus debates. Se puede decir lo mismo con educación y guardando la compostura. Demuestren que son dignos de la confianza que les hemos depositado. Y si no lo hacen, se encontrarán con sus padres en la calle. Se les tendría que caer la cara de vergüenza.

Somos una generación de luchadores. No van a poder callarnos la boca. Sería tremendo que tengamos que ser nosotros, de nuevo, los que tengamos que tomar al toro por los cuernos.

Demuestren todos, con hechos, que miran por este colectivo de jubilados y déjennos vivir dignamente, a estas alturas de la vida.

****

Llegan cartas II

Se agrande el asentamiento

VECINOS DE B° EL POZO

Alarmados, angustiados, impotentes, seguimos viendo cómo arman ranchos en el sector de plaza Los Alisos, mientras seguimos esperando respuesta de Municipalidad y Provincia. La nueva táctica es construirlos de madrugada. Ahora con nueva modalidad: los hacen de madrugada para no ser sorprendidos y denunciados por los vecinos. ¿Qué pasa con nuestras autoridades, con las que nos reunimos por este tema específico y nos dieron su palabra de darle una solución, diciendo que estaban "trabajando en eso" y seguimos en veremos? Precisamente, pasaron 4 meses que se realizó esa reunión entre las instituciones del barrio con las autoridades municipales. Las mismas instituciones manifestaron la necesidad de establecer un control: sea por Gendarmería o Prefectura, para impedir que sigan construyendo casas precarias. Es un lugar que no corresponde por ser terrenos del río. Por eso es imposible urbanizar, sobre lo que las autoridades del gobierno están de acuerdo, ¡¡¿entonces?!!

Se dijo también en esa reunión que la Municipalidad se volvería a reunir con las instituciones cada 15 días o cada mes. Hasta ahora... NADA.

También se dijo que estaban trabajando juntamente con la provincia, y que pronto tendríamos noticias.... hasta ahora... NADA.

Se dijo que trabajaríamos juntos para dar soluciones a otros problemas del barrio. Las calles rotas, las cocheras en las veredas, la limpieza de la playa, quitar las raíces de la ciclovía, analizar el problema de la basura. En fin... muchos, pero muchos temas pendientes desde hace más de 10 años.

Queremos que la Municipalidad cumpla con lo que se había charlado y programado y que nos vuelvan a citar para ver los avances en este tema puntual que es: la relocalización de las familias asentadas ilegalmente y en un lugar inundable en la playa Los Alisos y en inmediaciones de barrio El Pozo.

****

Falta mantenimiento

UN CIUDADANO

"Paso siempre por la plaza Alberdi y es muy triste ver la realidad cotidiana: mantenimiento cero, desidia total. ¿Qué pasa con los operarios municipales que deberían ocuparse de la limpieza de la ciudad? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar?".

****

No recogen la basura

PEDRO CHEREP

"Vuelvo a comunicarme con Línea directa para decir, nuevamente, que seguimos con basura que levanta Urbafe, hace 2 semanas. Esto es en Santiago de Chile al 3000. Esta es la segunda vez que hago este reclamo públicamente. Espero tener suerte, porque la situación sigue igual. Gracias mi querido diario, que leo todos los días hace 74 años".

****

Rendición de cuentas

UN LECTOR

"Leyendo El Litoral, me encontré con un interesante artículo del señor Raúl Acosta, donde habla del despilfarro del área de Cultura en los gobiernos socialistas. Concuerdo completamente con ese análisis, realmente muy bueno. Siempre pensé que el área de Cultura de la ministra Chiqui González dilapidó recursos hasta el cansancio. Los socialistas en la provincia malgastaron los dineros públicos en pavadas, acrobacia urbana, en poner florcitas en los canteros... Esa fue su gestión cultural. En Santa Fe tenemos el Molino 'Fábrica cultural', sobre lo que nadie logra explicar su objetivo para lo cual se ha gastado fortunas, cuando el Estado provincial alquila edificios para sus oficinas de diversos ministerios, porque no tiene espacio físico propio. Una vergüenza. El socialismo y su socio en la ciudad de Santa Fe, el intendente Corral, han fundido la Municipalidad y la provincia. Les recuerdo a los 3 gobernadores socialistas que los ciudadanos estamos esperando todavía que nos expliquen qué pasó con la rescisión del contrato de la autopista Santa Fe-Rosario, que nos costó más de 1.000 millones de pesos. Parece que nadie quiere acordarse de esa triste historia".

****

Indolencia y contradicciones

UNA ADULTA MAYOR

"Sobre la nota: 'Teniendo a mano medicamentos efectivos, ¿por qué no se utilizan?', que firma el bioquímico Roberto Casabianca, quiero opinar como simple persona, respecto a la Ivermectina que no se consigue en la ciudad y las autoridades no se expiden, no obstante que hay una presentación de un proyecto de un senador que la nota nombra. A mi modesto criterio, eso es parte de la indolencia de las autoridades que tenemos, tanto en el orden civil como sanitario. En el caso concreto de nuestra provincia, el laboratorio de Industrias Farmacéuticas, LIF, no se preocupa por una droga, una medicación tan urgente como la Ivermectina en época de pandemia; pero sí ha elaborado en gran volumen el producto Misoprostol, que se usa para el aborto. Es lo mismo que pasa en el orden nacional con el presidente Fernández, quien dice estar tan preocupado por la vida, pero sin embargo está para ingresar, o ya ingresó, al Congreso un proyecto de ley de legalización del aborto. Terminemos con las contradicciones y seamos más sinceros (a las autoridades me refiero), estar al servicio de la vida y no de las ideologías políticas, o de los compromisos contraídos, previos a las elecciones. Gracias por el aporte que hace el bioquímico, porque desde el llano, sin ser profesional de medicina ni bioquímica tengo un razonamiento similar al suyo".