Ryan Reynolds y Rob McElhenney compraron un club de fútbol de Gales

Los actores de Hollywood, que además son socios, se hicieron con el club y prometen invertir 2,64 millones de dólares en infraestructura. Además, planean realizar una serie documental de la institución.

Ryan Reynolds y Rob McElhenney dieron otro paso empresarial y se sumaron a los negocios deportivos. Los dos actores y socios compraron un equipo de fútbol de quinta división con sede en Gales.

Reynolds y McElhenney tienen un acuerdo para hacerse cargo de Wrexham AFC, que juega en la Liga nacional, cuatro niveles por debajo de la Premier League inglesa. Los actores prometieron invertir al menos 2,64 millones de dólares en la infraestructura del club que actualmente es propiedad de un fideicomiso de aficionados desde 2011.

El traspaso de dueños fue aceptado luego de que se realizara una votación entre todos los socios. El 98% de los votantes se mostró de acuerdo con que los fundadores de RR McReynolds Company se queden con la totalidad del club que fue fundado en 1864, lo que lo convierte en el más antiguo de Gales y el tercero más viejo del mundo. Además, después de Cardiff y el Swansea es el más popular de ese país.

Más allá de mejorar las instalaciones y de darle la ayuda económica que necesita para que haya un mejor rendimiento en cancha, los actores les anunciaron los simpatizantes que tienen la intención de hacer una serie documental contando la historia del club.

HBO ya hizo algo similar en la ficción Hard Knocks sobre la NFL, liga de fútbol americano, y Amazon Prime Video tiene una serie sobre las estrellas del Tottenham Hotspur y el Manchester City.

"Éstas son dos personas muy exitosas que han hecho grandes cosas en la pantalla y algunas grandes cosas fuera de la pantalla", dijo Spencer Harris, director del club, quien no considera que enfocarse en una producción de este tipo signifique disminuir la habilidad en el campo de juego.

"Están realmente interesados en tomar algo con potencial real, que tiene este club, invertir en él, moldearlo y verlo crecer. Ese viaje es su máxima motivación, y parte de lo que quieren hacer es documentar ese viaje a medida que avanzan. Pero creo que se trata de algo más que ese viaje", agregó.

El documental por sí solo podría financiar los 2,64 millones de dólares que las estrellas de Hollywood tienen pensado invertir y, tal vez, dejar recursos extras.

Según Harris, Wrexham genera entre 1,98 millones de dólares y 4,22 millones en ingresos anuales. Por la pandemia de coronavirus, el club espera pérdidas de al menos 395.000 dólares, que, según se anunció, cubrirá con reservas de efectivo.

Según Variety, Reynolds y McElhenney están apostando a la creciente demanda de contenido deportivo, tanto de los fanáticos como de los servicios de transmisión como Netflix y Amazon Prime Video.

Además, el actor que interpreta a Deadpool prometió a los hinchas que hará todo lo posible para asistir a los partidos que el Wrexham dispute de local y, al margen de si gana o pierde, disfrutar posteriormente de una pinta de cerveza con aquellos que quieran conocerlo personalmente y debatir sobre el rendimiento de los jugadores.

“Queremos visitar el estadio tanto como podamos y ver tantos partidos como esté en nuestra mano. También queremos tomarnos unas cervezas con los fans. ¡Les aseguramos que se van a hartar de vernos! También seremos embajadores mundiales del club y queremos convertirlo en toda una fuerza global”, explicó el astro de Hollywood, padre de tres niñas con la también actriz Blake Lively.

Reynolds es conocido internacionalmente por ser el protagonista de Deadpool, película de Marvel. Además de sus papeles en cine y de ser uno de los actores más reconocidos de Hollywood, es un inversor en la empresa Mint Mobile, proveedora de servicios inalámbricos. Recientemente vendió la mayor parte de su capital en Aviation American Gin, marca de bebida alcohólica, por 610 millones de dólares.

Por otra parte, McElhenney cocreó, produce y protagoniza la comedia It's Always Sunny in Philadelphia, que consiguió una nueva temporada. Ya se emitieron 14.