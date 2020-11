https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El COE especificó los protocolos, para viajeros con domicilio en la provincia y para quienes vienen de otros puntos.

Protocolo sanitario Vacaciones en Córdoba: cómo será el procedimiento para turistas que se contagien de coronavirus

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) dio a conocer todos los protocolos que entran en vigencia desde el 4 de diciembre, fecha de habilitación para la temporada turística en Córdoba.

Entre las reglamentaciones sanitarias para los distintos rubros, figura en detalle cómo se debe proceder si durante la estadía vacacional algún turista contrae coronavirus.

El COE Central se reserva la potestad de declarar en cualquier momento un “área roja focal”, establecer cordones sanitarios y tomar las decisiones necesarias para contener situaciones epidemiológicas puntuales que pudieran surgir. Cómo así también modificar las flexibilizaciones otorgadas en el presente protocolo si la situación epidemiológica lo amerita.

En caso de contagio, los gastos del traslado hacia la provincia de origen deberán ser asumidos por cada persona. Aquellas que no cuenten con un vehículo particular para trasladarse a lugar de origen, deberán contratar un servicio de traslado privado asumiendo los costos.

Aquellas personas que no estén clínicamente estables serán internadas en un centro de salud, según cobertura de obra social o seguro con las capacidades para atender el cuadro del paciente.

Si el paciente se encuentra clínicamente estable deberá retornar al lugar de su domicilio legal o de residencia, de manera inmediata. En el caso que la persona lo desee y el alojamiento en el que se encuentra lo permita, se autorizará al turista a realizar la cuarentena en dicho lugar asumiendo los gastos de la misma.

Personas con domicilio en la provincia de Córdoba y que no cuenta con un medio de transporte, en caso de contagio no podrán utilizar un medio de transporte público. Si el paciente no se encuentra en condiciones de viajar, deberá ser internado en un centro de salud adecuado.

Para extranjeros sin domicilio legal en la República Argentina, el Gobierno de Córdoba designará centros de aislamientos. Los gastos serán asumidos por la persona que debe realizar la cuarentena.

El seguimiento de casos confirmados estará a cargo de los municipios, quienes deberán asistir al paciente y de ser necesario coordinar con los hospitales de referencia los traslados a centros de mayor complejidad.

Se recomienda que antes de realizar el viaje el turista se informe a cerca de los centros de salud disponibles en el lugar al que irá y los procedimientos a seguir en caso de ser considerado COVID-19 positivo.

Y también es aconcejable realizar períodos de reservas cortos. En caso de contagios en el lugar de destino, los síntomas comenzarán a manifestarse en los últimos días pudiendo contar con la posibilidad de viajar de regreso al domicilio legal o de residencia evitando complicaciones con las reservas futuras.

Ponerse en contacto con la obra social o prepaga para obtener información sobre los alcances y convenios de cobertura que esta posee en la provincia de destino.