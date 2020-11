Misión perdida: el cohete que transportaba el satélite español "Ingenio" se desvió tras el despegue

El cohete Vega que transportaba el primer satélite español de observación terrestre SeoSat-Ingenio se ha desviado de su trayectoria poco después de ser lanzado en la madrugada de este martes desde el puerto espacial de Kurú, en la Guayana Francesa. Se produjo una anomalía en la trayectoria prevista justo después del encendido del motor de la última etapa del cohete y este se ha perdido ocho minutos después del despegue, según informaron los técnicos desde el centro espacial en la transmisión televisada por la Agencia Espacial Europea (ESA).

Antes de cortar la transmisión de televisión, los técnicos añadieron que era necesario esperar para obtener más datos al fin de saber qué ha sucedido. El cohete, que además del Ingenio transportaba también el satélite francés Taranis, fue lanzado a la hora prevista, a las 2.52, hora peninsular española, y tenía previsto, según los planes de Arianespace, separar el satélite español 54 minutos después del despegue y hacer lo propio con el satélite francés 1,42 horas tras el lanzamiento. Los responsables del lanzamiento esperan poder obtener más detalles de lo sucedido en una rueda de prensa prevista para esta tarde.

Ingenio debía situarse en una órbita heliosíncrona, a una altitud de aproximadamente 670 kilómetros desde donde escudriñará la Tierra. El Vega es un cohete desarrollado por la Agencia Espacial Italiana (ASI) y la ESA para poner en órbita satélites, y su primer lanzamiento se realizó el 13 de febrero de 2012 desde Kuru.

We have liftoff for #SEOSATIngenio and #Taranis satellites: they are on their way towards space!#VV17



