Santa Fe necesitó de Córdoba y Tucumán para vencer a Santiago

En un partido apenas mediocre, Colón le ganó 2 a 0 a Central Córdoba gracias a los goles del cordobés Bernardi y de la "Pulga" tucumana. Con eso les alcanzó a ambos para ser considerados figuras del triunfo sabalero debutando como local en la Copa de la Liga Profesional.

Cerrando la tercera fecha de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, al Brigadier López llegó anoche Central Córdoba del Santiago Estero. Al modesto equipo "ferroviario" lo esperaba Colón, debutando de local después de jugar las dos primeras jornadas de visitante; justo al revés que los santiagueños, quienes tenían la primera experiencia fuera de la capital santiagueña.

Fue victoria para Colón 2 a 0, y los dirigidos por Eduardo Domínguez, gracias al resultado a favor, quedaron como líderes del grupo, con 7 puntos, escoltados por Independiente con 5; mientras que Defensa y Justicia quedó con 2, cerrando la tabla Central Córdoba con sólo una unidad.

Más allá del análisis que haga el técnico sabalero durante la semana (que seguramente diferirá con el que hizo en la conferencia de prensa, minutos después de finalizado el encuentro), la actuación del equipo no fue buena.

En realidad, siendo benévolo, el partido fue apenas mediocre. Solamente se pueden rescatar los primeros 25 minutos de juego, con dominio rojinegro, que se puso en ventaja a los 5 por medio del cabezazo de Bernardi, tras el centro desde la derecha de Aliendro; y los últimos 10, que se "salvaron" por la exquisita definición del "Pulga" Rodríguez para meter el segundo.

Otra imagen de la obra maestra del Pulga Rodríguez. El vuelo del Oso Sánchez no llega a detener ese remate "con tres dedos" del tucumano que selló el triunfo. Colón merecía desde mucho antes esa conquista.Foto: Pablo Aguirre

Con eso solo, a Colón le alcanzó para obtener un triunfo fundamental para tratar de clasificar con los "de arriba"; y al cordobés y al tucumano para convertirse en las figuras colonistas y del cotejo.

Aparte de su gol, Bernardi tuvo un par de ocasiones más para marcar, pero en ambas eligió el mismo modo para definir: "picarla" por arriba del arquero. En la primera, a los 31 minutos del primer tiempo, la pelota rozó el travesaño y salió; en la segunda, el "Oso" Sánchez le adivinó la intención y logró quedarse con el balón.

El "Pulga" Rodríguez entró por Morelo a los 28 minutos del complemento; a los 36 tocó la primera pelota, se la alargó a Bernardi por izquierda, el cordobés se la devolvió al medio y el tucumano le dio de primera, con el borde externo de su pie derecho, y la colocó junto al caño más lejano del portero visitante. Un golazo.

Poco más para rescatar

En un partido en el cual 60 minutos fueron "extra ordinarios", muy parecidos a un primer amistoso en medio de una exigente pretemporada; caracterizado por las imprecisiones técnicas y por la falta de ideas para generar juego, se hace complicado encontrar actuaciones destacadas.

Esa es la razón por la cual, con muy poco, Bernardi y Rodríguez han sobresalido por encima del resto en el conjunto rojinegro.

Haciéndolo por orden táctico y no por orden de puntuación, hay que decir que Burián podría ser denunciado por haber presenciado al partido como espectador, siendo que está prohibido por la pandemia de Covid-19.

En la línea defensiva, el problema más grave que tuvieron que resolver tanto Olivera como Bianchi y Delgado, fueron los centros o pelotazos frontales, sobre todo cuando entró el uruguayo Ribas pasada la media hora de la etapa inicial. De todos modos, la mayoría de los envíos al área terminó en la cabeza de los nombrados o en las manos del arquero.

Unos metros más adelante se ubicó una línea de cuatro mediocampistas. Los "externos" (Vigo por derecha y Escobar por izquierda) con funciones similares: armar línea de cinco cuando el balón estaba en posesión del rival; y pasar con decisión la mitad de la cancha para transformarse en opción de ataque. En esta última función, Escobar fue el que más chances tuvo.

Por el lado de los "internos", Lértora fue el que más equilibró las acciones entre defensa y ataque, siendo Liendro el que tuvo algo más de libertad, como cuando llegó al fondo de la cancha para "asistir" a Bernardi con un centro perfecto que culminó en el primer gol.

Una muestra cabal de la manera en que Colón se cierra cuando tiene que marcar. Hay varios jugadores que le clausuran los caminos a Galeano.Foto: Pablo Aguirre

Quien estuvo muy activo, sobre todo en los primeros 20 minutos del encuentro (no es casualidad que coincidan con lo mejor de Colón en todo el partido), fue Chancalay. Tal es así que junto a Bernardi eran los encargados de generar lo poco generó el equipo. El entrerriano de Viale pudo haber marcado un golazo, pero su tiro libre, a los 21 minutos, rozó al ángulo superior izquierdo del arco de la J.J. Paso.

Y arriba, muy arriba y muy solo, Morelo se dedicó a luchar (y perder casi siempre) contra los zagueros centrales santiagueños. No fue responsabilidad exclusiva de él, ya que no fue buscado de a mejor manera, y cuando logró desprenderse de la marca un par de veces, el egoísmo de sus compañeros hicieron que no pueda anotarse en la red.

Por último queda referirse a una de las tres variantes implementadas por Domínguez (ya me explayé con respecto al "Pulga" Rodríguez y "Facu" Farías ingresó por Bernardi faltando seis minutos).

Se trata de la entrada de Brian Fernández por Chancalay, hecho ocurrido a los 37 minutos del segundo período. Es verdad, fue poco tiempo el del delantero nacido en barrio Yapeyú, pero sin dudas le ha servido y mucho, no tanto en lo futbolístico (aunque le bajó una pelota de cabeza al "Pulga" que siguió con un caño bárbaro del tucumano a un defensor visitante), sino en lo anímico. Brian necesita ser tenido en cuenta, anoche no fueron muchos minutos, pero todo dependerá de él para que en el próximo partido su tiempo en cancha sea más prolongado.