Martes 17.11.2020 - Última actualización - 14:03

Arden las redes sociales Insólito: Wanda Nara dijo en su Instagram que no se hizo cirugías en su cuerpo

Desde su aparición en los medios Wanda Nara siempre estuvo ligada polémica, mucho más cuando se conoció su relación con Mauro Icardi luego de divorciarse de Maxi López, con el cual tuvo hijos.

En tiempos de redes sociales, la modelo se muestra en su nueva vida de lujo por las calles de París, ciudad donde juega Icardi. En las últimas horas, les propuso a sus millones de seguidores realizar preguntas sobre su vida.

Lo que llamó la atención y despertó una nueva polémica fue cuando se le preguntó por si se había hecho cirugías estéticas. La respuesta sorprendió a propios y extraños: “No!!!. Me da risa cuando me ven con un filtro de Instagram y dice ‘se operó’. Si supieran que veo una jeringa y me baja la presión”.

La contestación de Nara hace referencia también a varias críticas que recibió en los comentarios de las imágenes que sube por una supuesta operación en su nariz.