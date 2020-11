Sorpresa en Londres: Thiem superó a Nadal

Rafael Nadal, número dos del ranking mundial, cayó este martes frente al austríaco Dominic Thiem (3) por 7-6 (7) y 7-6 (4) en el partido entre ganadores de la zona denominada Londres 2020 de las Finales ATP.





Nadal, que había comenzado el torneo de 'maestros' con una victoria sobre el ruso Andrey Rublev (8), no pudo hoy con Thiem, en un partido peleado en el O2 Arena londinense que duró dos horas y 25 minutos.





Thiem, dirigido por el chileno Nicolás Massú, avanzará a las semifinales si el griego Stefanos Tsitsipas (6), a quien le ganó en el debut por 7-6 (7-5), 4-6 y 6-3, vence hoy más tarde a Rublev. Si en cambio gana el ruso, la zona se definirá el jueves con los partidos que faltan: Nadal-Tsitsipas y Thiem-Rublev.

Is it Thiem's time in London? ⏰



What a breathtaking performance from @ThiemDomi! 👏



📹: @TennisTV | #NittoATPFinalspic.twitter.com/BlH0rrhcbu