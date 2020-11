"Lo pudimos resolver antes para no terminar apretados"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Además de analizar lo sucedido en la victoria de Colón 2-0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero, el DT sabalero elogió al "Pulga" Rodríguez, quien le dio tranquilidad al equipo convirtiendo un golazo.

Debido a los diversos y lógicos protocolos sanitarios impuestos por las autoridades por la pandemia de Covid-19, la conferencia de prensa a la que normalmente asiste Eduardo Domínguez tras el encuentro en el Brigadier López se desarrolló de manera "no presencial".

De todos modos, cada medio tiene la posibilidad de llevar a cabo su consulta y preguntar "en vivo". Los testimonios del entrenador sabalero luego del triunfo 2-0 de Colón sobre Central Córdoba de Santiago del Estero son los siguientes:

"Voy a insistir con lo mismo, ellos (por el equipo santiagueño) tienen dos centrodelanteros importantes y en el medio juegan muy bien. Manejan muy bien la pelota y además tienen un gran entrenador".

"En el entretiempo han ajustado las cosas que creían que debían ajustar y no nos pudimos acomodar en las segundas pelotas para distribuir rápido. Me da la sensación de que lo podemos hacer mejor, pero nos vamos conformes de nuestra primera presentación en nuestra casa".

"Así y todo casi no nos inquietaron, por así decirlo, aunque también es cierto que nuestra defensa está pasando por un buen momento, como Leo (Burián). El rival juega bien, a lo mejor no tiene el puntaje que merece, pero a veces no es cuestión de merecimientos".

"Hemos desperdiciado muchas chances claras de gol. Al fin y al cabo uno debe seguir mejorando esa cuestión de la contundencia, porque los chicos se están adaptando muy bien a lo que pretendemos, y para poder atacar bien hay que defender bien".

"Hemos atacado de muy buena manera, con situaciones claras para abrir el marcador y para aumentarlo. No lo pudimos hacer pero los cambios que hicimos han entrado de gran manera y por eso lo pudimos resolver en el final del partido para no terminar tan apretados".