Desde este jueves 19, se venden los abonos de pileta y colonia de vacaciones del Club Libertad

A partir de las 16:00, en el espacio donde funciona el Minishop ubicado en la sede social de calle Dentesano, se podrán adquirir los abonos de la temporada veraniega 2020/21 para disfrutar de los espejos de agua del Balneario Lolo Lucato que abrirá sus puertas el sábado 28 de noviembre. También se realizará la inscripción de la Colonia de Vacaciones para niñas y niños de una franja etaria que comprende desde los 3 años cumplidos hasta los 12 inclusive (también podrán concurrir de 13 años que hayan finalizado séptimo grado en este ciclo lectivo).

El Comité Operativo de Emergencia de la Municipalidad de Sunchales, en una reunión que se concretó este lunes por la noche, finalmente dio luz verde a la apertura del balneario y colonia de vacaciones. Y si bien deberán cumplirse protocolos establecidos por los gobiernos nacional, provincial y municipal, el Club D. Libertad se compromete a brindar un espacio para que los veraneantes puedan relajarse y divertirse con la buena onda que nos caracteriza.

A continuación, damos a conocer las promociones y los valores de la temporada 2020-21, haciendo la salvedad de que el club ha hecho un gran esfuerzo para establecer el menor incremento posible. Es importante mencionar que los usuarios de Tarjeta Liber podrán financiarlo hasta en 6 cuotas sin intereses y quienes lo abonen antes del 7/12/20, gozarán de una bonificación del 10% de descuento.

Promociones de temporada completa (no son acumulables):

Vitalicios: Bonificación del 50%.

Padres de niños que abonan el jardín maternal Los Patitos: Bonificación del 15% para ambos.

Plan amigos I: Bonificación del 15% a un socio. El socio acerca una persona no socia que adquiere la temporada completa.

Plan amigos II: Bonificación del 35% a un socio. El socio trae dos personas no socias que adquieren la temporada completa.

Plan grupo 5: Bonificación de un abono de temporada completa en un grupo de 5 personas. Solo pagan 4. Es indistinto si son socios o no socios para adherirse al plan. Pero es indispensable que todos los miembros de un grupo tengan la misma característica para poder aplicar la bonificación (Si en el grupo hay socios y no socios, no corre el plan).

Chequera x 10 días: Transferible al portador.

Es importante recordar que para gozar de los beneficios de un asociado, se exige una antiguedad mínima de 6 meses desde el día que se desea adquirir el abono. Y es condición indispensable presentar certificado médico simple (no confundir con pruebas de detección de COVID-19) y bucodental para obtener el carnet de ingreso al balneario.