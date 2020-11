Tres boleterías de la Terminal de Ómnibus bajaron sus persianas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de los puestos de venta número 13, 15 y 16. Eran atendidos por trabajadores independientes, quienes decidieron renunciar por la nula actividad que registran hace ocho meses. "La situación no se puede sostener más", dijo una trabajadora.

La pandemia llegó y efectuó su último golpe de knockout para algunos de los trabajadores del sector de ventas de pasajes. Semanas atrás, la supuesta reactivación de los colectivos de larga distancia habían encendido una luz de esperanza en los trabajadores de la Terminal de Ómnibus de Santa Fe, sin embargo, ese empujón nunca llegó y quienes se dedicaban a la venta de boletos dijeron "basta".

"Fue decisión nuestra irnos porque la situación no se puede sostener más pensando a futuro. Van a quedar otras boleterías de la misma firma, no es que se cierran todas las boleterías o las empresas se van. Sólo nosotros nos vamos, nuestras boleterías quedarán libres y se reabrirán con otras marcas", comentó Jimena Cavaletto, quien fuera hasta antes de su renuncia, representante de boleterías de la Terminal de Ómnibus de la ciudad.

Los puesto de venta que bajaron sus persianas son los número 13, 15 y 16. "La decisión de irnos fue propia porque somos trabajadores tercerizados. No es que alguien nos echó, al contrario, las empresas querían que sigamos trabajando, pero la situación es insostenible", lamentó Cavaletto.

Hace un par de meses, en su cuenta personal de Facebook, la vendedora contaba en un video las dificultades para salir adelante que se presentaban en su momento. Semanas después, la realidad no es diferente, sino que es peor aún y la decisión final fue la de irse. "Nuestra ganancia es en base a venta de boletos, por lo que no hemos recibido ingresos y hemos sido excluidos a nivel nacional", reclamaba en su oportunidad la agenciera y agregaba: "Que nuestra terminal, mi terminal no sea un edificio más, y quienes lo integran no seamos olvidados".

"Sólo nosotros nos vamos, nuestras boleterías quedarán libres y se reabrirán con otras marcas", explicó Jimena Cavaletto, una de las cuatro personas que dejan sus puestos por las escasas ventas de pasajes.Foto: Guillermo Di Salvatore

Necesidad de cambiar de rumbo

En total son cuatro los agencieros que decidieron dejar la estación de colectivos. "No podemos esperar a que esto retome y que vuelva la normalidad de inmediato. En mi caso tengo la oportunidad de empezar a estudiar una Tecnicatura en Administración y Gestión, y tengo que salir a buscar trabajo, ojalá sea del mismo rubro pero más del lado del turismo o transporte y no del lado de la boletería", destacó Cavaletto.

Los trabajadores que dejaron las boleterías rondan entre los 20 y 35 años, y se esperanzan con conseguir otro puesto de trabajo, lejos de la crisis que sufre el transporte, no solo en Santa Fe sino en todo el país.