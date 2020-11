https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 17.11.2020 - Última actualización - 19:01

18:59

Los incendios, como era previsible, siguen deteriorando la flora y la fauna del delta del Paraná. Esta semana se detectaron más de 160 focos en distintos sectores cercanos a la ciudad de Rosario. Hablan de inacción ante las quemas.

11 meses de incendios frente a la región de Rosario Las quemas persisten, las soluciones no aparecen Los incendios, como era previsible, siguen deteriorando la flora y la fauna del delta del Paraná. Esta semana se detectaron más de 160 focos en distintos sectores cercanos a la ciudad de Rosario. Hablan de inacción ante las quemas. Los incendios, como era previsible, siguen deteriorando la flora y la fauna del delta del Paraná. Esta semana se detectaron más de 160 focos en distintos sectores cercanos a la ciudad de Rosario. Hablan de inacción ante las quemas.

Se sabía de antemano. El fenómeno meteorológico de La Niña se extiende a la primavera y el verano. Esto favorece las quemas en el delta del Paraná. Entonces, el daño que comenzó en enero se extiende y será, probablemente, hasta la llegada del otoño próximo que se deba esperar a que los incendios allí se apaguen definitivamente. ¿Cómo? Con una buena crecida y con lluvias abundantes.

Esta semana, los llamas se intensificaron. Según un relevamiento del Centro de Estudios Territoriales, se detectaron en estos días más de 160 focos de incendios de los cuales unos 35 son focos mayores. “Nosotros dimos las coordenadas donde están, sin embargo esos focos no se han atacado”, afirmó Matías De Bueno, director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). “Por ahora, lo único que ha calmado los focos de incendio fueron las lluvias. Es absolutamente insuficiente lo que se está haciendo a nivel de gobierno para resolver este problema. Si no sopla el viento para este lado, estamos bien. Si sopla el viento para este lado, el aire está absolutamente contaminado y se torna irrespirable”, agregó.

Al referirse a gobierno, De Bueno habló de las administraciones estatales de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Argentina. “Son los cuatro gobiernos que están implicados en este tema. Esto es un problema interjurisdiccional, así lo planteó la Corte Suprema de Justicia (de la Nación). La corte habilitó una cautelar, planteó de que tienen que estar apostados todos los recursos necesarios para resolver esta situación. Dictaminó que cualquier tipo de incendio es ilegal. Y sin embargo, está todo explotado de incendios”, dijo el director del observatorio. Dio como ejemplo las incidencias en la ciudad de San Nicolás, en el norte bonaerense, donde el aire está muy contaminado por el humo. “Esto no aflojó nunca”, afirmó.

De Bueno aseguró que en nuestra provincia se tiene una ley de humedales que está aprobada desde el año pasado y que todavía el gobernador Perotti no reglamentó. “Eso no puede ser. Esa ley de humedales le daría la posibilidad al Ministerio de Ambiente (de la Provincia) de generar un ordenamiento territorial, un relevamiento, un inventario y tendría un presupuesto. Y hoy no lo tiene. El presupuesto que tiene el Ministerio de Ambiente es 0,13 por ciento del presupuesto de la Provincia. Es absolutamente insuficiente”, opinó.

Foto: Observatorio Ambiental de la UNR

Martes de trabajos de campo

Los trabajos del equipo del Observatorio Ambiental de la UNR ya comenzaron. En la jornada de este martes, por ejemplo, unas 20 personas de tres grupos distintos viajaron en lancha hacia la zona frente a la ciudad de Granadero Baigorria. Allí realizaron tres tipos de estudio. Uno referido al estudio del comportamiento de los insectos en relación al fuego, de las plantas frente al agente agresor y de las aves ante las llamas. Los estudios científicos durarán dos años y todos los costos están a cargo de la UNR. El espacio físico asignado para el observatorio aún no pudo ser usado debido a la gran bajante del Paraná.

Incendios por doquier

De Bueno tuiteó dos imágenes sobre los incendios de los últimos días que son muy elocuentes: