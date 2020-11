https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 17.11.2020

More se sumó a mis hijos”, aseguró Jackie Jackie Pato, la empresaria que quiere adoptar a Morena Rial

Me gustaría adoptarla". La empresaria estadounidense Jackeline Patoka, o Jackie Pato, como se hace llamar en las redes, respondió de forma contundente sobre su relación con Morena Rial.

La mujer, de 52 años, logró construir un importante vínculo con la hija de Jorge Rial, a quien conoció cuando llevó adelante una campaña en contra del anti bullying y la discriminación.

"Me encantaría que ella pudiera venirse a Miami, pero no es un tema que yo pueda decidir", se sinceró Jackie Pato, a quien Morena tomó la decisión de llamar "mamá".

“Fue por intermedio de Abigail Pereyra que nos conectamos, porque Abigail es muy amiga de Jorge Rial. Y me dijo '¿Por qué no la incluimos a More?', ya que ella ha sufrido, justamente, episodios de discriminación. Me pareció correctísimo sumarla en nuestros proyectos y nos contactamos", recordó Jackie en diálogo con la revista Paparazzi sobre cómo conoció a Morena.

"Después compartimos unos días en Punta del Este, donde vino con Francesco y Facundo Ambrosioni. Se alojaron en mi departamento y ahí hicimos un lazo de madre e hija. Ahora somos inseparables. Después de un tiempo me empezó a decir mamá. Es un lazo que le hace falta. Debe ser bravo ser abandonada", agregó.

En referencia al vínculo que mantiene con Morena, explicó: "Se especula y se dicen muchas cosas en las redes. La realidad es que a mí no me gustan los títulos. Pero queda más que aclarado que no es una relación sanguínea sino que es una relación que va más allá de lo sanguíneo. A veces, los hijos tocan difíciles; a veces con, desamor. A mí me tocaron tres hijos de mi vientre, una del corazón que es hija de mi esposo y se sumó More a mis hijos".

Jackie, que aclaró que no quiere entrar en polémica con Jorge Rial, sostuvo: "En este momento tengo cinco hijos y los cuido como una leona. No quiero pasar nunca por arriba de los lazos sanguíneos, porque no me corresponde juzgar como cada cual cría y el amor que le da a sus hijos".

En sus redes sociales, Morena le dedicó un emotivo mensaje: "Mamita, que hablen, que digan, que supongan. Te amo, deseo que sigas siendo feliz como lo sos. Te mereces todo lo bueno de esta vida, te amo y acá estoy para vos para toda la vida. Te amo mucho más de lo que nadie imagina. Siempre vas a ser mi mamá del corazón, pase lo que pase".