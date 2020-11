Quejas de vecinos de La Carbonilla

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras los incidentes de este martes por la mañana, que terminaron con tres detenidos, se mostraron disgustados con dos familias del lugar a las que tildaron de “violentas” y también con el accionar policial.

Familias del asentamiento conocido como La Carbonilla se comunicaron con El Litoral para manifestar su preocupación tras los incidentes ocurridos este martes por la mañana, que terminó con tres personas arrestadas.



Las precarias viviendas, casi todas emplazadas hace décadas, se encuentran en terrenos ferroviarios detrás de la Estación Belgrano, en el límite entre los barrios 7 Jefes y Candioti Norte, en un tramo que va de calle Pedro Ferré hasta aproximadamente Córdoba.



Unas treinta personas que se domicilian en el lugar apuntaron contra dos familias que residen en las inmediaciones, a las que calificaron de “violentas” y “conflictivas”.



“Son ellos los que tienen problemas con todos los demás. Este martes, todo comenzó porque mi mamá, que está enferma, estaba haciendo una zanja para hacer un baño. El hombre del fondo empezó a tirarle piedras. Después vino la policía y se llevó a tres personas que no tenían nada que ver. Son dos familias, que son muy problemáticas”, se lamentó María.





“Nuestras mujeres y los chicos no pueden estar tranquilos. Nosotros trabajamos en la construcción. Nos levantamos temprano y nos vamos al laburo. Durante el día, nuestras familias son amenazadas, apedreadas. No se puede andar tranquilo por la calle. No sé lo que busca esta gente. Creo que solo busca problemas. Ellos hacen lío y después llaman a la policía”, afirmó Omar.



Paula era una de las más exhaltadas. “Quiero que se vayan. No se puede estar sentado en la vereda. Les tiran cascotes a los chicos. Hoy estábamos haciendo un zanjón para llevar el baño más adelante y comenzaron las agresiones. Casi le pegan un piedrazo a mi bebé y un botellazo al más grande. Yo los denuncié varias veces, pero nunca pasa nada”, señaló la mujer.



Denuncia

Uno de los arrestados este martes es un joven menor de edad. Su padre, Carlos Castillo, denunció ante Asuntos Internos el accionar policial. “Recién lo saqué de la comisaría 3a. Mi hijo está con dolor de cabeza. Tiene la cara llena de moretones. Está todo hinchado. Ahora lo tengo que llevar para que lo vea el médico. Esto no puede quedar así. La policía actuó muy mal. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Esto no va más. No sé en quién confiar, ni siquiera en la policía. Le pegaron a mi hijo. Mi mujer está golpeada. Nos robaron 3 mil pesos, los policías que nos deben cuidar”, puntualizó el hombre.